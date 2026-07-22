David Jolinder aterriza en el Palmer Basket tras brillar en la NCAA con más de un 40 por ciento en triples

David Jolinder es nuevo jugador del Palmer Basket Mallorca Palma. El alero sueco refuerza el perímetro turquesa de cara a la segunda temporada del club en Primera FEB. El exterior, de 1,98 metros y 24 años, se incorpora al conjunto mallorquín tras defender la camiseta de los Falcons de Fairmont State, de la División II de la NCAA, durante cuatro temporadas consecutivas.

En el curso anterior, Jolinder firmó 12,2 puntos por partido, capturó 4,9 rebotes y repartió más de dos asistencias de media en los 32 encuentros que disputó. El jugador nacido en Estocolmo destaca especialmente por su capacidad de lanzamiento exterior, como reflejan sus números: acreditó un porcentaje superior al 40 % en triples, manteniendo además un volumen de tiro significativo.

La regularidad de su rendimiento y su importancia dentro del conjunto de Virginia Occidental le valieron el reconocimiento de ser incluido en el segundo equipo ALL-MEC. Además, el alero no se perdió ningún partido durante toda la temporada.

David Jolinder ha protagonizado una progresión constante desde su llegada a la NCAA. El sueco ha incrementado su producción temporada tras temporada, demostrando una notable capacidad de trabajo y una evolución continua en su juego. En su tercer año universitario, fue incluido en el primer equipo ALL-MEC y en el segundo equipo All-District de la NABC. Asimismo, en su segunda campaña también recibió distinciones individuales por su rendimiento.

A nivel internacional, Jolinder ha defendido los colores de Suecia en categorías inferiores. El alero fue internacional con la selección sub-18 y disputó el FIBA U18 European Championship División B de 2019, donde contribuyó a que su combinado nacional lograra una meritoria séptima posición.

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Tras dar el salto desde el baloncesto sueco a la NCAA, David Jolinder afronta ahora su primera experiencia profesional en España, convirtiéndose en un nuevo refuerzo para el proyecto del Palmer Basket.