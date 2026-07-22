Alex Justín Durán y Amelia Álvarez brillan en la XVIII Milla Ciutat de Manacor con récords históricos

El lunes, el atletismo popular tenía una cita con la XVIII Milla Ciutat de Manacor, una prueba que resultó brillantísima, ya que los vencedores, el felanitxer Alex Justín Durán (Atlas) y Amelia Álvarez (Es Raiguer), se proclamaron ganadores estableciendo récord de la prueba en ambas categorías. La competición estuvo organizada por el C.A. Manacor, presidido por Tomás Pomar, juntamente con el Ayuntamiento de Manacor.

Alex Durán dominó con claridad la prueba masculina y firmó un nuevo récord de la prueba con un tiempo de 4:17.9 (el anterior era de 4:20), adjudicándose los 200 euros de premio por haber batido el récord. El excelente mediofondista Jaume Rius entró en segunda posición con 4:21.9, mientras que completó el podio el montuïrer de categoría sub-18 Joan Barceló, con un registro de 4:38.4. Dani Espada (Atlas) acabó en la cuarta posición con 4:41.6, y Antonio Abrines (Speed Club) cruzó la línea de meta en quinto lugar con 5:04.7.

En la categoría femenina, Amelia Álvarez se llevó la victoria con gran autoridad y, además, estableció el récord femenino de la prueba, sumando 150 euros de premio por esta circunstancia. Catalina García (Total Team) finalizó segunda con un tiempo de 6:04.5, mientras que Joana Pascual completó el podio con 6:11.9.

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Agnès Lozano se adjudicó la cuarta posición con 6:14.6, y Mara Sáez entró quinta con 6:32.7. No obstante, el segundo mejor registro femenino de la jornada correspondió a la atleta sub-18 Claudia Van Boven (Pegasus), que consiguió un excelente crono de 6:04.0.