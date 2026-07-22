Atletismo
Adrián Guirado y Aldana Freitas imponen su ley en la Cursa Popular Nocturna Memorial Pere Pixedis
El atleta ibicenco y la corredora mallorquina vencen con autoridad en la prueba de 5 kilómetros organizada por el club Joan Comes y el Ayuntamiento de sa Pobla en homenaje al histórico atleta
El ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eularia) y Aldana Nazarena Freitas se proclamaron vencedores de la Cursa Popular Nocturna Memorial Pere Pixedis, una prueba que rinde homenaje al hijo del mítico Pere Pixedis, ganador de algunas de las pruebas más importantes de su época (1909, 1910, 1911, etc.).
Pere Pixedis hijo fue un atleta completo, destacando especialmente en la disciplina de salto con pértiga. La competición, disputada sobre una distancia de 5 kilómetros, estuvo organizada por el club local Joan Comes y el Ayuntamiento de sa Pobla, presidido por Biel Ferragut.
En la categoría masculina, Adrián Guirado, que actualmente reside en Mallorca, consiguió una victoria contundente al aventajar en 33 segundos al segundo clasificado, Francisco Javier Perea, que marcó un tiempo de 17:10. El podio lo completó Andreu Marimón, con un registro de 17:22. La cuarta posición fue para Rafael Ángel Gómez, con 17:33, mientras que Llorenç Socías finalizó quinto con 17:38.
En la categoría femenina, Aldana N. Freitas dominó la prueba con autoridad y se llevó la victoria con un tiempo de 19:42. La segunda clasificada fue Carme Cladera Mir, que firmó 20:06, mientras que Caterina Llompart completó el podio con 21:37. La atleta F40 Cristina Lobo ocupó la cuarta posición con 21:59, y la poblera Marga Ferragut finalizó quinta clasificada con un crono de 23:15.
- Palma celebra a lo grande el segundo Mundial de España
- Mallorca se vuelca con la final del Mundial: estas son las pantallas gigantes para ver el España-Argentina
- El Oviedo deja sin fichaje al Mallorca y se lleva a Estanis Pedrola
- Pablo Torre seguirá en el Real Mallorca en Segunda División
- El Mallorca cierra el fichaje de Alex Sala para reforzar el centro del campo
- De salvar al Llosetense a ver cómo España consigue su segundo Mundial en Nueva York: 'Ha sido una paliza, pero es lo más grande
- Opinión | El favor que le ha hecho España a Ortells
- Pablo Torre, un paso atrás para dar varios hacia adelante