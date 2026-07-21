Roger Federer y Manuel Neuer disfrutan de Mallorca: gastronomía, golf y una divertida anécdota en Puerto Portals

Roger Federer y Manuel Neuer han vuelto a elegir Mallorca para disfrutar de unos días de descanso. El extenista suizo se ha dejado ver en Golf Son Gual y en el barrio de Santa Catalina en Palma durante una nueva estancia en la isla, donde cada vez es más habitual verle. Por su parte, el portero de la selección alemana y del Bayern Munich, eliminado en dieciseisavos del Mundial contra Paraguay, ha compartido imágenes de sus vacaciones recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos de la isla: de Valldemossa a Puerto Portals.

Golf en Mallorca

En la primera imagen de Roger Federer en la isla se le vio disfrutando de una jornada de golf en Son Gual, que se encuentra en la carretera Palma-Manacor, y el propio club compartió una imagen de su visita en redes sociales con el mensaje: "Disfrutando de una partida de golf".

Restaurante en Santa Catalina

Unas horas después, el extenista suizo, que tiene 44 años, también hizo una parada en Stagier Bar en el barrio de Santa Catalina. El restaurante, que fusiona raíces latinas con la mediterránea, publicó una fotografía junto al veinte veces campeón de Grand Slam y le dedicó unas palabras en sus redes sociales: "Un verdadero honor haber recibido hoy a una leyenda del deporte. Gracias, Roger Federer, por elegir nuestro restaurante. ¡Fue un placer tenerte con nosotros!".

Roger Federer, retirado desde 2022, se está convirtiendo en un habitual del verano en Mallorca. En abril de 2025 peloteó en el Mallorca Country Club de Calvià y en julio jugó con Rafa Nadal en Pula Golf, en Son Servera. A esas visitas se suman sus diferentes apariciones en la Rafa Nadal Academy de Manacor, reflejo de la estrecha amistad que mantiene desde hace años.

De fracasar con Alemania a disfrutar en Valldemossa

Quien tampoco falta a su cita con Mallorca es Manuel Neuer. El guardameta alemán ha compartido durante los últimos días diferentes imágenes de sus vacaciones en la isla, donde ha combinado deporte, naturaleza y gastronomía. Entre otras actividades, ha realizado alguna ruta en bicicleta por la Serra de Tramuntana, ha visitado Valldemossa y ha disfrutado de terrazas con vistas al mar.

Durante su estancia también pasó por Tutto Sensi, un establecimiento de Puerto Portals, en Calvià, donde protagonizó una divertida conversación con uno de los trabajadores del local. El empleado, de origen uruguayo, le preguntó cuál era el mejor futbolista de su país y Neuer respondió, entre risas, con tres nombres: Darío Rodríguez, Gustavo Varela y Vicente Sánchez.

Destino predilecto para las celebrities

La elección no fue casual. Los tres coincidieron con el internacional alemán durante su etapa en el Schalke 04, cuando Neuer daba sus primeros pasos en la élite del fútbol.

Con visitas como las de Federer y Neuer, Mallorca vuelve a convertirse este verano en uno de los destinos preferidos por las celebrities.