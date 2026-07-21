Rodrigo Monteiro, el mejor joven del mundo, jugará en el Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal piensa en el futuro, y también en el presente. El club mallorquín ha anunciado una de las incorporaciones con mayor proyección del panorama internacional al hacerse con los servicios del joven pívot portugués Rodrigo Monteiro (Coimbra, 17/08/2006), que firma por las próximas cuatro temporadas.

Monteiro aterriza en Palma procedente del Ferreira do Zêzere, equipo de la Liga Placard portuguesa, y se convierte además en el primer futbolista portugués en defender la camiseta del Illes Balears Palma Futsal. Pese a su juventud, el pívot ya ha demostrado que está preparado para competir al máximo nivel. Su brillante irrupción fue reconocida con el galardón a Mejor Jugador Joven del Mundo en la Gala Mundo do Futsal 2025, un premio que confirmó su enorme crecimiento.

Meses antes, Rodrigo Monteiro había sido uno de los grandes protagonistas de la selección portuguesa que conquistó la Eurocopa sub-19 celebrada en Moldavia. Durante el campeonato firmó siete goles en cinco partidos, estableciendo un nuevo récord goleador de la competición. Además, repartió dos asistencias en la final frente a España, un encuentro que Portugal ganó por 3-2 en la prórroga, y fue distinguido como mejor jugador del torneo por el grupo de observadores técnicos de la UEFA.

Monteiro posa con José Tirado tras la firma del acuerdo. / Palma Futsal

La trayectoria del joven portugués también evidencia una progresión constante. Formado en el Núcleo do Sporting de Pombal, dio el salto en 2023 al Burinhosa, donde debutó con el primer equipo. Su rápida evolución despertó el interés de clubes de la máxima categoría portuguesa y, la pasada temporada, recaló en el Ferreira do Zêzere, donde continuó consolidando su crecimiento.

Con este movimiento, el Illes Balears Palma Futsal vuelve a adelantarse en el mercado para incorporar a un pívot de enorme proyección, destacado por su potencia en el juego de espaldas, su capacidad para girarse sobre ambas piernas, su compromiso en la presión defensiva y su gran olfato goleador.

La llegada de Rodrigo Monteiro permite al conjunto dirigido por Antonio Vadillo sumar talento, presente y una firme apuesta de futuro, con un jugador llamado a seguir creciendo durante las próximas cuatro temporadas en Palma. De momento, el regreso de los alas Diego Nunes y Carlos Gómez, y el fichaje del luso, son las caras nuevas de los verde pistacho este curso.