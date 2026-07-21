Fútbol
El guiño del Atlético Baleares a ConectaBalear en su segunda equipación
El club blanquiazul apuesta por el lila, color corporativo de la empresa de telecomunicaciones mallorquina con la que prolonga su compromiso por dos años más
Adrià Morata
Patrick Messow, director general del Atlético Baleares y Joan Miquel Durán, CEO de ConectaBalear, han firmado este martes el acuerdo para continuar con su alianza de cara a la dos próximas temporadas y han presentado la nueva segunda equipación en un acto acogido en las oficinas de la empresa con sede en Manacor.
“Hoy es un día muy feliz porque podemos confirmar que ConectaBalear seguirá apoyando al Atlético Baleares durante dos años más como patrocinador principal. Llevamos cuatro años juntos como patrocinador principal y nueve años de relación”, ha explicado el alemán visiblemente orgulloso.
La relación entre las dos entidades es tan buena que la segunda equipación es un cariñoso guiño hacia ella. “La hemos diseñado con ellos y es también un pequeño homenaje a una colaboración que ya dura muchos años", ha añadido sobre una elástica que tiene el color lila como principal, el mismo corporativo de la empresa de telecomunicaciones mallorquina.
Por su parte, Durán se ha felicitado también por el acuerdo. “Estamos muy contentos de poder continuar y de ver cómo el club apuesta por el fútbol base, los jóvenes y el fútbol femenino. Queremos seguir ayudando a dar un impulso a todo este proyecto”, ha señalado antes de ir más allá: “Compartimos valores tanto a nivel de club como de empresa: esfuerzo, competencia, confianza y trabajo en equipo. Creo que eso es lo más importante de este camino que recorremos juntos”, ha finalizado.
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