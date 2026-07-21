Evenepoel destroza la contrarreloj del Tour

Fantástica victoria de Remco Evenepoel en la 16ª etapa del Tour, la esperada y complicada contrarreloj individual de esta edición, de 26,1 kilómetros, donde arrasó al resto de contrincantes y superó con mejor tiempo a Tadej Pogacar, que mantiene sin problema alguno el jersey amarillo de la prueba. Florian Lipowitz, que iba quinto de la general y que acabó tercero el año pasado, sufrió una caída a 6 kilómetros de la meta y tuvo que abandonar. Juan Ayuso ha corrido por debajo de sus posibilidades.

Ahora, antes de las tres etapas consecutivas en los Alpes, la prueba se toma un respiro con una llegada a Voiron, a las afueras de Grenoble, curiosamente una ciudad que acogió el año pasado una etapa de la Vuelta, que marcó el primer paso de la ronda española por la cordillera alpina.

Noticias relacionadas

El juees el Tour vuelve a su máxima intensidad con la llegada a Orcières-Merlette, la más suave, sobre el guión, de la triple cita en los Alpes. Luego llegará el turno de Alpe d'Huez, primero se subira por la tradicional vía de las 21 curvas y el sábado por La Sarenne, en lo que significará la etapa reina de la presente edición.