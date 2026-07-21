El Atlético Baleares quiere dos atacantes más

Patrick Messow, director general del Atlético Baleares, ha confirmado este martes que la dirección deportiva está trabajando para traer al club blanquiazul “al menos dos nuevas incorporaciones" con el fin de “reforzar la zona de ataque”.

Las oficinas de ConectaBalear han acogido el acto de presentación de los jugadores Raúl Caballero, que proviene del Torrent, y Onofre Riera, procedente del Poblense. El evento, que ha contado con la presencia de Marc Julià, director deportivo del club, y Joan Miquel Durán, CEO de ConectaBalear, ha servido para conocer a los nuevos jugadores y las aspiraciones del club.

Julià ha descrito a Raúl como un "delantero muy completo", con un buen juego aéreo, a pesar de no ser muy alto, un gran disparo y un perfil que le permite atacar muy bien al espacio o venir a recibir. Por su parte, ha confesado que Riera se encuentra en el radar del Baleares desde hace tiempo y está convencido de que le aportará mucho "oficio y calidad" a la plantilla porque es un lateral con "mucha fortaleza física, velocidad y llegada".

Riera, quien vuelve a estar bajo las órdenes de Óscar Troya y “todo un trotamundos del fútbol de barro”, como lo ha definido el propio Julià, es un viejo conocido del Estadi Balear, con quien ya contaron hace 12 años en el juvenil de División de Honor. “Todos sabemos que el objetivo es ascender, pero para eso queda mucho”, ha explicado el lateral mallorquín.

A su vez, Caballero, un jugador con más de 100 partidos en la Segunda Federación, con 24 goles en dos temporadas, se ha mostrado ilusionado con el proyecto deportivo de la entidad. “Lo importante es trabajar desde el primer día y que el club consiga el objetivo”, se ha limitado a comentar el ariete, que llega para ser una referencia para los blanquiazules.

Por otro lado, Julià ha explicado que la intención del club ha sido mantener el bloque de la plantilla del curso anterior, que les permitió estar a un paso del ascenso, y reforzarlo con algunos fichajes: “Hemos renovado diez jugadores del año pasado, casi todos, excepto tres, que se han ido a categorías superiores y es respetable”, aclaró el director deportivo.

De este modo, el Atlético Baleares continúa perfilando una plantilla que, a primera vista, con la confirmación de estas dos incorporaciones y dejando abierta la posibilidad de seguir reforzando la parcela ofensiva del equipo, está destinada a luchar por el ascenso a Primera RFEF.