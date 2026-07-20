El Palma Futsal prepara una sanción histórica a varios jugadores por jugar torneos veraniegos sin permiso

El Illes Balears Palma Futsal está muy enfadado con varios de sus jugadores, que en pleno periodo de descanso, han acudido a disputar torneos estivales en Orlando (Estados Unidos) y Sicilia (Italia). De hecho, según avanza el periodista Gustavo Muñana y ha podido confirmar este diario, el subcampeón de Europa tiene decidido imponerles una durísima sanción, sin precedentes en los 28 años de vida de la entidad. De momento está investigando el número de futbolistas que han participado, aunque todo apunta a que son más de seis, después de haber sido alertado por aficionados, incrédulos por lo sucedido.

Estos profesionales han acudido a disputar estas competiciones no oficiales, a cambio de una cantidad de dinero, sin permiso del presidente José Tirado ni del entrenador, Antonio Vadillo. Y esto es lo que consideran particularmente grave porque no tenían conocimiento de su concurso en unos encuentros en los que están expuestos a sufrir lesiones, algunos duelos se jugaron en césped artificial, justo cuando deberían estar descansando tras una temporada muy exigente, con la disputa de 52 partidos.

El Palma considera que han vulnerado su contrato y han demostrado nula profesionalidad poniendo en riesgo su físico en vacaciones, cuando el inicio de la pretemporada está a la vuelta de la esquina, con la disputa del primer título del curso, la Supercopa de España en Barcelona, el 5 y 6 de septiembre.

El campeón del mundo de fútbol sala, que ya roza los tres mil abonados, no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de dar ejemplo con un castigo duro al resto de sus jugadores del primer equipo y de las categorías inferiores.