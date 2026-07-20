Palma celebra a lo grande el segundo Mundial de España

Miles de personas se han congregado esta madrugada en la plaça del Rei Joan Carles I para celebrar la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial. El gol de Ferran Torres en el minuto 106 ya forma parte de la historia del fútbol español y quedará grabado en la memoria de los miles de mallorquines que vivieron una noche inolvidable apoyando a la selección.

La céntrica plaza se convirtió en el epicentro de la celebración. Los cánticos de «Yo soy español», «Argentino, el que no bote» y «Campeones, campeones» retumbaron durante horas entre una marea de banderas y bengalas. Entre los futbolistas, el nombre más coreado fue el de Marc Cucurella, uno de los grandes protagonistas del torneo.

También hubo algunos asistentes que aprovecharon la celebración para dedicar cánticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, la euforia dejó algunos incidentes aislados, con desperfectos en semáforos y señales de tráfico.

La fiesta se prolongó hasta bien entrado el amanecer. Muchos aficionados permanecieron en la plaza durante toda la noche, mientras las calles de Palma se llenaban de caravanas de coches con banderas de España, claxonazos y gritos de celebración.

Para muchos de los presentes, este ha sido el primer Mundial celebrado con plena conciencia. Muchos ni siquiera habían nacido cuando España conquistó su primera estrella en Sudáfrica 2010 o eran demasiado pequeños para recordarlo. Dieciséis años después, la selección vuelve a tocar el cielo y Palma lo celebró como una noche para la historia.