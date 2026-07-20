Molondro motiva a los jugadores del Poblense: “Podéis jugar en Primera División perfectamente”

El nuevo Poblense ya está en marcha. El conjunto mallorquín ha iniciado este lunes la pretemporada con la primera sesión de entrenamiento en el Poliesportiu de Sa Pobla dirigida por Julián Robles, sustituto de Óscar Troya.

Una de las principales novedades del primer entrenamiento ha sido la presencia de las once incorporaciones del conjunto mallorquín: Juanmi Durán, Miquel Alorda, Pere Amer, Dani Ramos, Sergi Frau, Riverón, Nacho Bonet, Raúl Prada, Tomás Balcedo, Elías Ramírez y Marc Ramon.

Fullana durante el entrenamiento. / Guti

El club ha anunciado este lunes la incorporación del portero Aarón Gómez, cedido por el Real Madrid.

Además, el presidente del Poblense, Miquel Molondro, ha aprovechado para dedicar unas palabras a los jugadores: “Nuestro objetivo y el vuestro tiene que ser entender que estáis de paso, sois jugadores de 25, 26 años que podéis jugar en Primera División perfectamente”, declaró en un mensaje que evidencia su confianza en los integrantes del proyecto.

El dirigente también puso como ejemplo el triunfo de la selección española en el Mundial para motivar a sus pupilos. “Os podéis identificar con algún jugador de la selección española e incluso soñar con que alguno de vosotros, en un momento dado, puede estar ahí”, destacó convencido.

Tras dar una gran imagen en la Segunda Federación, finalizando en la tercera posición de la temporada regular y cayendo en la tanda de penaltis frente al Águilas en el play-off de ascenso a Primera RFEF, el conjunto pobler pone las expectativas altas de cara a esta temporada.