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Giovanni Battista y Antoni Nadal conquistan el décimo torneo del circuito balear del Campeonato del Mundo de golf amateur by Soft Line

La pareja se impone en el Hotel Rotana con 44 puntos y logró la clasificación para la Final Balear, que se disputará el 8 de agosto en Golf de Andratx

Giovanni Battista y Antoni Nadal posan con sus respectivos premios.

Giovanni Battista y Antoni Nadal posan con sus respectivos premios. / Soft Line

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Adrià Morata

Giovanni Battista y Antoni Nadal se han proclamado vencedores de la primera categoría en el décimo torneo del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur (WAGC by Soft Line), disputado el pasado sábado 18 de julio en el campo de Rotana. La pareja firmó una tarjeta de 44 puntos, resultado que les permitió obtener el pase para la Final Balear del próximo 8 de agosto en Golf de Andratx.

En segunda categoría, el triunfo fue para José Miguel Juan y Ángel Santiago Pareja, que también finalizaron la prueba con 44 puntos y sellaron su clasificación para la fase final del circuito balear.

José Miguel Juan y Ángel Santiago Pareja posan con sus respectivos premios.

José Miguel Juan y Ángel Santiago Pareja posan con sus respectivos premios. / Soft Line

El torneo reunió a 26 parejas, un total de 52 jugadores, y se disputó bajo la modalidad Parejas Scramble, dividida en dos categorías. Los campeones de la Final Balear optarán posteriormente a una plaza en la Final Nacional y, en caso de lograrla, representarán a Baleares en la Final Mundial que se celebrará en Malasia.

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La jornada concluyó con la entrega de trofeos a las parejas vencedoras y el tradicional sorteo de regalos tras la comida celebrada en las instalaciones de Rotana, poniendo el broche a una nueva cita del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur.

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