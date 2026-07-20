Las gemelas mallorquinas Inés y Paula Lorenzo hacen historia al disputar juntas la final del Campeonato de España Sub-20

Los Campeonatos de España Sub-20, celebrados este fin de semana en Albacete, dejaron un acontecimiento poco habitual: las hermanas gemelas de Artà Inés y Paula Lorenzo (Caudia Troppa) lograron clasificarse para la final de los 100 metros vallas, donde finalizaron quinta y séptima, respectivamente.

Inés, que siempre ha sido la más rápida de las dos en los 100 vallas, concluyó en quinta posición con un tiempo de 14.40. En las rondas previas fue tercera en las series clasificatorias, con 14.37, estableciendo su mejor marca personal (MMP), y también tercera en las semifinales, con 14.39.

Por su parte, Paula firmó tres mejores marcas personales durante el campeonato. En las series clasificatorias fue primera con un tiempo de 14.47; en las semifinales terminó cuarta con 14.46; y en la final concluyó séptima, rebajando de nuevo su registro hasta 14.42. Además, Paula también participó en los 400 metros vallas, donde fue sexta en las series clasificatorias con un tiempo de 1:05.65.

El segundo mejor resultado balear fue el de Carlos Grau Castillejos (Pegasus), que finalizó sexto en lanzamiento, lejos de su mejor marca, con un registro de 57.82. Por su parte, Joan Estelrich (Total Team Manacor) ocupó la undécima posición, con un lanzamiento de 50.70.

El ibicenco José Tur Prats (Lô Esport) compitió en los 400 metros vallas, clasificándose para las semifinales con una MMP de 54.16. Posteriormente, en la final, terminó en octava posición con un tiempo de 54.37. En la final directa de los 1.500 metros lisos, Orión León Rennike (Pegasus) se clasificó octavo, con un registro de 4:05.57.

Por su parte, Inés Marco (Siurell-Sa Sini) finalizó cuarta en las series clasificatorias de su prueba, con un tiempo de 2:16.37. Finalmente, María Ferriol (Total Team) participó en los 5.000 metros marcha, aunque fue descalificada.