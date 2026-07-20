España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid

La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, será recibida este lunes por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.

Sigue aquí en directo todos los actos de celebración de la victoria de España en el Mundial.

Reyes de audiencia La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial de fútbol arrasó en audiencia al reunir frente al televisor a una media de 15.706.000 millones de personas y lograr una cuota de pantalla del 87,1 %. Son los datos de audiencias del partido y de la prórroga y de la suma de La 1, la2cat, TDP y Dazn, una cifra que se eleva hasta los 20.105.000 millones de personas si se contabilizan quienes sintonizaron el encuentro y la prórroga en algún momento de la emisión (espectadores únicos).

Casa Real y Moncloa La Roja será recibida por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente. "La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas", informó la RFEF.

Cibeles, el epicentro de la celebración El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan especial de seguridad y movilidad de cara a la celebración de la victoria mundialista, que incluye la ocupación del entorno de la plaza de Cibeles y repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona.