El C.N. Palma lidera una brillante actuación balear que consigue un total de 15 medallas y 14 mejores marcas territoriales

La representación de las Illes Balears completó una sobresaliente actuación en el XLVII Campeonato de España Infantil de Natación de Verano, disputado del 16 al 19 de julio en la piscina de 50 metros del C.N. Metropole “José Feo”, en Las Palmas de Gran Canaria, para nadadores y nadadoras nacidos en 2011 y 2012. El balance balear fue de 15 medallas —siete de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce— y 14 mejores marcas territoriales por edades (MMT).

Las Illes Balears estuvieron representadas por 32 nadadores —12 masculinos y 20 femeninos— pertenecientes a 12 clubes, que acumularon 90 participaciones individuales y tres equipos de relevos. La delegación realizó 38 participaciones individuales masculinas y 52 femeninas, además de dos relevos masculinos y uno femenino. El C.N. La Salle-Palma presentó la expedición más numerosa, con siete nadadores, 19 participaciones individuales y dos relevos. El C.N. Palma de Mallorca contó con cinco deportistas, 18 participaciones individuales y un relevo, mientras que el C.N. Inca desplazó a cuatro nadadores que disputaron 13 pruebas individuales. También participaron el C.N. Portus, con tres nadadores y ocho pruebas individuales; el C.N. Voltor Balear, con dos deportistas y siete participaciones; el C.N. Felanitx, el C.N. Santa Eulalia Río y el Club Natació Mallorca Swim, con dos nadadores y cinco pruebas cada uno; el C.N. Eivissa, con dos deportistas y tres participaciones; el C.N. Calvià, con una nadadora y tres pruebas, y A. Master Baleares y Rafa Nadal Center Tennis Club, con un representante y dos participaciones individuales cada uno.

Maria Antonia Burguera, cuatro títulos y cinco MMT

Maria Antonia Burguera Valens, del C.N. Palma de Mallorca, fue una de las grandes protagonistas de la representación balear. La nadadora de 14 años se proclamó campeona de España de su edad en los 200 libre, con 2:05.32; 400 libre, con 4:22.58; 800 libre, con 9:03.32, y 1.500 libre, con 17:13.86.

Burguera completó su actuación con la medalla de plata en los 100 libre, donde registró 58.16. Sus cinco resultados supusieron nuevas mejores marcas territoriales de 14 años (MMT), confirmando su dominio y su extraordinaria progresión en todas las distancias del estilo libre, desde los 100 hasta los 1.500 metros.

Maria Antonia Burguera posa con su medalla de oro. / Federación Balear de Natación

Eric Alegret domina la braza masculina de 15 años

También sobresalió Eric Vincent Alegret Pastor, del C.N. Palma de Mallorca, que consiguió tres medallas y tres mejores marcas territoriales. Alegret se proclamó campeón en los 100 braza, con 1:06.49, y en los 200 braza, con 2:24.67. En los 50 braza obtuvo la medalla de plata con un registro de 30.51. Las tres marcas establecieron nuevas MMT de 15 años, completando una actuación de enorme regularidad en todo el programa de braza.

Chloe Mahoney, campeona y doble MMT

Chloe Mahoney Vélez añadió otro título para el C.N. Palma de Mallorca al imponerse en los 200 braza de 14 años con un tiempo de 2:37.24, nueva mejor marca territorial. Además, Mahoney estableció una segunda MMT de 14 años en los 100 braza durante el pase de su prueba de 200 metros, elevando a dos el número de mejores marcas territoriales logradas en una misma carrera.

Tres podios para el C.N. La Salle-Palma.

El C.N. La Salle-Palma consiguió tres medallas en las pruebas femeninas de braza. Mya Lucia Donger subió dos veces al podio en la categoría de 14 años. Fue subcampeona en los 100 braza, con 1:14.36, y tercera en los 50 braza, con 33.57. En la categoría de 15 años, Lourdes Ruiz Ferrer logró la medalla de bronce en los 50 braza con un registro de 33.71, que además representa una nueva MMT de 15 años.

Tres medallas y tres MMT para el C.N. Inca

El C.N. Inca sumó tres podios y tres mejores marcas territoriales. Filip Chojnacki fue subcampeón de los 200 espalda de 14 años, con 2:12.05, y obtuvo la medalla de bronce en los 100 espalda, con 1:01.21. Ambos tiempos fueron nuevas MMT de 14 años. En categoría femenina, Maria Valentina Llorens Nicolau consiguió el bronce en los 200 mariposa de 14 años con 2:23.05, estableciendo también una nueva mejor marca territorial de su edad.

Balance de los clubes medallistas

De este modo, el C.N. Palma de Mallorca encabezó los resultados de la delegación balear con nueve medallas —siete oros y dos platas— y diez mejores marcas territoriales.El C.N. La Salle-Palma obtuvo tres medallas —una plata y dos bronces— y una MMT. El C.N. Inca completó el balance con tres medallas —una plata y dos bronces— y tres MMT.