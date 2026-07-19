Son Fusteret se vuelca con la final del siglo: 20.000 aficionados sueñan con la segunda estrella de España

Ambientazo espectacular en Son Fusteret para el que muchos consideran el partido del siglo: la final del Mundial entre España y Argentina. Cerca de 20.000 personas se han dado cita este domingo en el recinto para seguir, a través de la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Palma, el duelo entre la selección de Luis de la Fuente y la de Lionel Scaloni.

Las puertas se han abierto a las 18.15 horas y el acceso gratuito ha propiciado que el recinto se llenara rápidamente. Muchos aficionados incluso han entrado corriendo para asegurarse un sitio en primera fila y no perder detalle de una cita que puede pasar a la historia del fútbol español.

La espera ha estado amenizada con música y la actuación de Jaume Colombàs, encargado de poner el ambiente con canciones típicas españolas como ‘La Macarena’ antes del inicio del encuentro. Entre los asistentes han destacado la presidenta del Govern, Marga Prohens; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

La narrativa del partido es difícil de igualar. Leo Messi contra Lamine Yamal. El rey frente al heredero. Es uno de los grandes atractivos de una final cargada de simbolismo. Además, España disputa su primera final mundialista desde 2010, mientras que Argentina defiende el título conquistado hace cuatro años. Las mascotas del Mallorca, Dimonió, y del Palma Futsal, Roqueta, tampoco faltaron a la cita para apoyar al combinado nacional.

Izan Bautista apenas puede contener los nervios antes del pitido inicial: “Tengo muchas ganas del partido. Las sensaciones son raras, porque tengo la percepción de que ha sido muy sencillo llegar a la final, a diferencia de lo que estoy acostumbrado viendo al Mallorca. Somos mejores que ellos, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Hay muchos nervios y el ambiente aquí es brutal”.

Su hermano, Álex, comparte el optimismo, aunque lanza una advertencia: “Somos superiores futbolísticamente, pero ellos tienen algo místico. Tenemos que ir con cuidado y no cometer errores. Somos favoritos y el ambiente aquí es espectacular. Va a ser un día para recordar”.

La trascendencia del encuentro también ha atraído a quienes no suelen seguir el fútbol durante el resto del año. Es el caso de Natalia e Ivón: “Nunca vemos fútbol, pero es la excusa perfecta para juntarse con los amigos y pasarlo bien. Hay muchísima gente, el ambiente es increíble y vamos a vivirlo al máximo”.