Luna Sobrón hace historia con su cuarto Campeonato de España

Luna Sobrón hizo historia al proclamarse campeona del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino en el Club de Golf Castillo de Gorrai (Navarra), conquistando su cuarto título nacional, un récord absoluto que la convierte en la primera jugadora en alcanzar esa cifra.

La mallorquina protagonizó una espectacular remontada en la jornada final. Tras un inicio sólido, fue ganando posiciones con una brillante vuelta de 66 golpes (-6) hasta situarse en cabeza en la segunda mitad del recorrido. A pesar de la presión constante de Ana Peláez, vigente bicampeona, Sobrón mantuvo la calma y llegó al último hoyo con un golpe de ventaja.

El desenlace fue emocionante. Después de que Peláez embocara un gran putt para birdie en el hoyo 18, Sobrón respondió con otro birdie decisivo desde tres metros para sellar la victoria y evitar el playoff, cerrando el torneo con -10, un golpe por delante de la malagueña.

Visiblemente emocionada, la nueva campeona destacó el valor de este triunfo: «Venía con la idea de intentar ganar este cuarto Campeonato de España y estoy muy satisfecha, contenta y orgullosa». También reconoció que nunca pudo relajarse ante el empuje de Peláez y confesó que, tras ver el birdie de su rival en el último hoyo, supo que tenía que embocar el suyo.

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Con este triunfo, Luna Sobrón rompe el empate que mantenía con otras grandes referentes del golf español y se convierte en la única golfista con cuatro Campeonatos de España Profesionales, consolidando aún más su lugar en la historia del golf nacional.