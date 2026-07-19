Francesc Bennàssar vuela en el Trofeo Sa Vileta–Ferreria Rafel Miralles

Francesc Bennàssar, ciclista élite del High Level–Gsport, fue el ganador absoluto de la prueba estelar del trofeo Sa Vileta–Ferreria Rafel Miralles que se celebró este domingo por la mañana en la barriada palmesana tras cubrir los 31 kilómetros del circuito urbano a una media de 39.34 kilómetros por hora en una nueva jornada de calor intenso.

El gran animador de la carrera fue el canario de tan solo 18 años, Dani Lado, que se escapó en solitario en los inicios de la carrera hasta ser alcanzado por el ganador cuando se cumplía el primer tercio de la prueba. Su colaboración les permitió mantenerse en cabeza hasta el final aunque los primeros perseguidores redujeron su ventaja hasta los quince segundos del final. La tercera plaza fue para el hermano y compañero de equipo del primer clasificado, Joan Martí, seguido de Sergi Amengual y Gastón Montenegro. El mejor de los juniors fue Marc Mayol.

La mallorquina Marina Garau, ciclista élite del Bepink–Vini Fantini, mostró en la prueba para féminas su buen estado de forma después de clasificarse recientemente en la octava posición del campeonato de España de fondo en carretera. Este domingo cruzó la meta en solitario con casi tres minutos y medio respecto a las primera perseguidoras, las junior Zoe Wuyts y Carla Pérez, destacando la cuarta plaza de la cadete Mireia Escobar seguida de Susana Sevillano, máster 40, y Cintia Rodríguez, máster 30.

La carrera de segundo nivel se decidió en el esprint final a favor de Daniel Anadón, seguido de Toni Frontera y Ramón Ros. En la prueba para tercera categoría y cadetes dominaron los más jóvenes, con Alejandro Buzdea y Alejandro Muñoz por delante de Tomeu Ballester y Toni Abraham, con el también cadete Sergi Frau en el quinto puesto. En infantiles, Biel Mora y Martina Roig fueron los respectivos ganadores, mientras que Jaume Salmerón y Aina Muñoz hicieron lo propio en alevines. En principiantes, enésimo triunfo de Nuria Gil.