Acuatlón
Andrés Hilario y Marina Grosso se exhiben en Acuatlón Ciutat de Palma-El Corte Inglés
Gran nivel en la prueba celebrada en la playa de Can Pere Antoni y que ha contado con la participación de unos 250 triatletas en todas las categorías
Andrés Hilario y Marina Grosso se han adjudicado en la mañana del domingo el Acuatlón Ciutat de Palma-El Corte Inglés, celebrado en la playa de Can Pere Antoni, con la participación de unos 250 triatletas en todas las categorías.
Hilario, del Club Triatlón Albacete Res y uno de los mejores triatletas nacionales, dominó la carrera desde el inicio, seguido muy de cerca por Tadeo Barruffato, del CE Triiles, que obtuvo la segunda plaza a 15 segundos. Albert Rodas, del RDS, alcanzó la tercera plaza.
Por su parte, Grosso, del Total Team, fue superior a sus competidoras en el segmento del agua y logró un meritorio tiempo en meta, seguida de Esther Vérilhac (Rds Triatló) y Leonor Font (Club Marathon Mallorca).
El acuatlón, organizado por la Federación de Triatlón de Baleares (Fetrib), con el apoyo de El Corte Inglés y el ayuntamiento de Palma, se celebró en distancia sprint (2.500 metros carrera/1.000 metros natación/2.500 metros carrera), una prueba exigente con mucha humedad, donde se congregaron gran parte de los mejores triatletas de Baleares.
Por clubes, RDS logró la mayor puntuación, seguido de Total Team Mallorca y Club Amistat. Al acto de salida de la prueba asistió el director general de Deportes del ayuntamiento de Palma, David Salom, acompañado de Antonio Sánchez, director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.
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