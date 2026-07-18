Sergi Amengual conquista el Vila de Sineu

Triunfo de Sergi Amengual, ciclista élite del CC Artanenc, en la general absoluta del Vila de Sineu 2026 que concluyó el pasado viernes con la cuarta velada en la que también se adjudicó la victoria en la combinada. Joan Morlà hizo lo propio en categoría júnior con los triunfos en la combinada y en la general final de esta clásica del verano mallorquín que anualmente organiza la Agrupació ciclista Sineu.

La victoria del de Montuïri se fraguó en la prueba de scratch donde se impuso a Jorge Rey y Miquel Riera, mientras que en la puntuación, ganada por Joan Antoni Pou, no pasó de la sexta posición. En la general final le siguen Jorge Rey y Xavi Cañellas que fue el gran ausente en la velada final. Joan Morlà, además de ser el mejor júnior en la general, también se impuso en la combinada de la última jornada.

No hubo sorpresas en segunda categoría con Toni Frontera como ganador absoluto seguido de Daniel Anadón y Xavier Andreu. El segundo clasificado, Anadón fue el ganador de la combinada de la pasada velada. Entre los más jóvenes de tercera, Toni Font se perfilaba como el gran favorito y cumplió con los pronósticos con un nuevo triunfo parcial, además de llevarse la general seguido de Miguel Biezma y Pedro Mas.

Los mejores posan en el podio. / Tomeu Arbona

Entre los mayores de tercera, el máster 60, Pedro Mulet, ha sido el ganador absoluto después del triunfo en la jornada final seguido de Toni Abraham, compañero de equipo, que colaboró siempre con el ganador. Emili Garí completó el pódium tanto en la velada como en la general.

Compitiendo conjuntamente con esta categoría, Susana Sevillano fue la mejor fémina en la jornada final, mientras que Inés Bustos ha sido la ganadora absoluta de la presente edición seguida de la incombustible Maria Mora y Maria Antonia Nieto.

Muy baja fue la participación de los cadetes en la última velada con sólo 5 inscritos que cerraron la competición cumpliendo los pronósticos. Doblete de Alejandro Buzdea y Miquel Àngel Vicens tanto en la combinada como en la general donde Miquel Morlà completó el pódium. En infantiles, Biel Mora ha sido el gran dominador, en la general, seguido de Sebastià Suau y Martí Sales que se intercambiaron las posiciones en la combinada. En alevines, Tomàs Pons fue el mejor el pasado viernes, mientras que en la general se han impuesto Pau Pascual y Clara Nadal.