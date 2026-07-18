El Palma Futsal recupera al ala Carlos Gómez

El ala zurdo Carlos Gómez (Olías del Rey, 2001) regresa al Palma Futsal una vez concluido su periodo de cesiones en Primera División. El jugador, que formó parte de la plantilla campeona de la primera UEFA Futsal Champions League del club en la temporada 2022/23, vuelve a la isla en plena madurez competitiva y con el objetivo de ganarse un sitio definitivo en los esquemas de Antonio Vadillo durante las dos temporadas que le restan de contrato. Tras la marcha de Mario Rivillos y la cesión de Maia, Gómez será una alternativa más para el preparador jerezano, que también tendrá a David Peña y Nunes en su posición, entre otros.

A sus 24 años, Carlos Gómez es un claro ejemplo de la política de captación, desarrollo y cesión de jóvenes talentos que abandera la dirección deportiva del Palma. Durante las últimas tres campañas, el internacional en las categorías sub-17 y sub-19 de España se ha curtido al máximo nivel en la Primera División. En la temporada 2023/24 militó en el Family Cash Alzira, firmando ocho goles en treinta partidos. Unos registros notables que repitió en la campaña 2024/25 con la camiseta del Viña Albali Valdepeñas, donde volvió a ver puerta en ocho ocasiones en los 27 encuentros que disputó. Su última parada ha sido el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, donde ha terminado de completar su evolución física y táctica: segundo máximo goleador del conjunto califal con trece goles en treinta partidos.

Carlos Gómez es un ala zurdo, dinámico, descarado en el uno contra uno y con un gran despliegue en ambas áreas, que regresa con un bagaje de casi un centenar de partidos en la máxima categoría. Con su vuelta a Son Moix aportará frescura, competitividad y la experiencia acumulada durante sus tres temporadas como cedido, además de conocer perfectamente la casa y las exigencias de un cuerpo técnico que confía plenamente en sus condiciones para dar un paso adelante.

Carlos Gómez: “He madurado bastante como jugador”

Carlos Gómez afronta esta nueva etapa con la sensación de regresar en el momento adecuado de su carrera. Tras tres temporadas acumulando protagonismo en la Primera División, el ala toledano considera que vuelve a Palma siendo un jugador mucho más completo. "Estoy muy contento e ilusionado de volver a la que fue mi casa durante cuatro años. Creo que he madurado bastante como jugador y voy a intentar dar lo mejor de mí", asegura.

El futbolista reconoce que la experiencia acumulada durante sus cesiones ha sido determinante para consolidarse en la élite. "Cuando eres joven no ves igual las cosas que cuando ya vas sumando años de experiencia. He madurado bastante y el hecho de jugar muchos minutos me ha ayudado a asentarme en la categoría", explica.

Carlos Gómez llega con la ambición de aportar al equipo desde el primer día y de seguir creciendo bajo las órdenes de Antonio Vadillo. "Siempre hay que aspirar a lo máximo. Hay que intentar ganar todo lo que podamos y, a nivel individual, seguir creciendo e intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda", afirma. El ala tampoco esconde las ganas de reencontrarse con Son Moix y con una afición que ya conoció durante su primera etapa en el club. "Estoy muy contento de volver a ver a la afición y estoy deseando volver a disfrutar en Son Moix", concluye.