La Porto Pi Fan Zone consolida su éxito y prepara la gran final del Mundial

La Porto Pi Fan Zone arrancó con un gran éxito de participación, reuniendo a cerca de 1.000 personas durante sus dos primeras jornadas. La iniciativa transformó el centro comercial en un gran espacio de encuentro para vivir la emoción del Mundial de Fútbol, a través de una programación pensada para todos los públicos y con una gran pantalla en la que se pudieron ver los dos partidos de semifinales.

Desde primera hora de la tarde, familias, grupos de amigos y aficionados al deporte disfrutaron de una propuesta que combinó retransmisión deportiva, música en directo, actividades infantiles, gastronomía y experiencias participativas, consolidando a Porto Pi como uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad durante el campeonato.

Uno de los grandes protagonistas de ambas jornadas fue el Campeonato de Futbolín, que reunió a 32 parejas participantes en un ambiente de gran competitividad y compañerismo. El torneo despertó un notable interés entre el público, que siguió cada enfrentamiento mientras numerosos visitantes disfrutaban también del segundo futbolín instalado para el uso libre de los asistentes.

Los más pequeños también fueron protagonistas gracias a las actividades infantiles, entre ellas el pintacaras con temática futbolística, talleres creativos y juegos participativos. Por su parte, las actuaciones en directo de One Man Rocks (martes 14) y Pep Tronik (miércoles) pusieron la banda sonora a dos tardes en las que el deporte y el ocio compartieron protagonismo.

"Estamos muy satisfechos con la acogida de estas dos primeras jornadas. Nuestro objetivo era crear un espacio donde familias, amigos y aficionados pudieran disfrutar juntos del Mundial en un ambiente único, y la respuesta del público ha superado nuestras expectativas", destacan desde la dirección de Porto Pi Centro Comercial.

Con iniciativas como la Porto Pi Fan Zone, el centro comercial continúa apostando por ofrecer experiencias que van más allá de las compras, consolidándose como un espacio de encuentro donde deporte, cultura, música y gastronomía generan nuevas formas de disfrutar del tiempo libre.

Desde la organización se quiere agradecer especialmente la implicación de RS Barcelona, Cerveza Balear, los artistas participantes, colaboradores, proveedores, el presentador del campeonato José Perelló y, sobre todo, a todas las personas que hicieron posible el éxito de estas primeras jornadas.

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La Porto Pi Fan Zone continuará con nuevas actividades y propuestas el domingo 19 de julio, coincidiendo con la gran final del Mundial. Durante esa jornada se celebrarán las finales del Campeonato de Futbolín, nuevas actividades infantiles, música en directo, gastronomía y la retransmisión del partido en pantalla gigante.