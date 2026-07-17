Piqueras: “El objetivo de la pretemporada es intentar ganar la Supercopa”

Tras superar una grave lesión que le dejó fuera gran parte de la temporada pasada, Manolo Piqueras se encuentra en plena forma y confianza de cara al próximo curso. El cierre del Illes Balears Palma Futsal cree que los fichajes ayudarán a mejorar el bloque y a intentar levantar ese título nacional que se le ha resistido al conjunto.

Después de la grave lesión que sufrió, ¿cómo se encuentra ahora?

Ya está olvidado, lo voy a dejar todo en el campo y no pienso ni en lesionarme otra vez ni en esa lesión. Así que la verdad que tengo mucha confianza en que físicamente estoy muy bien, a pesar de que al principio, me costó un poco acostumbrarme mentalmente. Aún así, considero que al final de la temporada se vio otra vez al Piqueras del año anterior.

¿Sueña con volver a la selección española? A pesar de que este año hayan ganado el Europeo y que eso pueda hacer que sea un grupo bastante cerrado.

Sí, es un objetivo individual que tengo marcado. Evidentemente dependiendo de las circunstancias, puede darse o no, pero yo sí voy a trabajar para intentar volver. Está claro que han ganado el Europeo y tienen un grupo muy hecho, pero estaré trabajando para poder entrar si hay alguna baja.

El Palma Futsal ya ha anunciado varios fichajes para la próxima temporada. ¿Cómo ve la plantilla que se está formando?

Este año hemos conseguido que siga la mayoría de la plantilla, que también es importante para el proyecto. Y los fichajes me parece que son jugadores ya contrastados, que no son jóvenes con esa pequeña falta de experiencia y de adaptación a la liga. Hemos fichado jugadores que vienen de jugar competiciones europeas o con su selección. Entonces creo que nos va a dar un salto de calidad para esta próxima temporada.

Diego Nunes vuelve al Palma después de su etapa en el Benfica. ¿Qué le puede aportar al equipo?

Pienso que al final estamos hablando del ala zurda de Brasil, un jugador que fue una de las piezas claves para que empezara la historia del Palma en la Champions. Es un jugador que viene de ganar dos ligas en Portugal, muchas copas y también de ser importantísimo en Brasil. Tiene un liderazgo y una experiencia que nos va a venir muy bien porque somos un equipo joven. Yo lo sufrí como rival y ahora poder tenerlo de compañero, pues la verdad que es un privilegio. Seguro que nos va a dar ese plus de competitividad y experiencia, sin duda lo notaremos para bien.

¿Qué le parece Antonio Vadillo como entrenador?

Siento que Vadillo ha demostrado el entrenador que es. Personalmente, me da mucha confianza y me ha ayudado a seguir creciendo, a poder ir con España y a volver de la lesión incluso con muchos minutos. Así que creo que es un pedazo de entrenador. No importan los cambios que haya en el equipo. Seguimos estando arriba y eso habla muy bien de él.

La competición ha cambiado por completo

Siento que hay un poco de incertidumbre. Veremos sobre la marcha cómo avanza el Trofeo Apertura, el Trofeo Clausura y demás. Si es cierto que es un poco la sorpresa de esta temporada.

¿Es atractivo este nuevo formato?

Yo creo que sí. Todos los cambios pueden ser positivos. Así que veremos este año si la cosa puede ir bien y evoluciona favorablemente.

Después de ser subcampeones de la Supercopa y de la Champions, ¿qué espera para esta temporada?

Espero que estemos en la lucha por todos los títulos, y competir para poder llegar a todas las fases finales. Tenemos la espinita clavada con el título en España y creo que la Supercopa es un gran objetivo para empezar la temporada.

La temporada empieza con la Supercopa de España. ¿Se ven levantando este título?

Para el grupo es el objetivo de la pretemporada, estamos trabajando para llegar lo más fuerte posible y vamos a la Supercopa con la intención de ganarla y también romper el mito del primer título en España.

¿Se hace raro pensar que este año el Illes Balears Palma Futsal no vaya a competir en Europa?

Considero que nos va a ayudar a centrarnos más a nivel nacional. Este año el desgaste físico terminó pasándonos factura en los play-offs, a los que llegamos con bastante cansancio. Por eso, creo que centrarnos al cien por cien en esta competición también nos va a beneficiar.

El club espera alcanzar los 3.000 abonados que se han conseguido estos últimos años. ¿Qué supone jugar en Son Moix?

Son Moix es el jugador número seis. No fallan en ningún partido importante, siempre están a nuestro lado y creo que nosotros lo notamos mucho. En casa somos uno de los equipos más fuertes que hay en la liga y todo el mundo sabe lo difícil que es ganarnos aquí.