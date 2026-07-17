Palma prepara la plaza de las Tortugas para celebrar el título del Mundial, gane España o Argentina

La fuente de las Tortugas, ubicada en la plaza del Rey Juan Carlos I, volverá a convertirse este domingo en el epicentro de la celebración del fútbol en Palma. Cort ha preparado un dispositivo especial para garantizar la seguridad en este punto del centro de la ciudad una vez concluya la final del Mundial entre España y Argentina, ya que miles de aficionados acudirán a celebrar el título allí independientemente del vencedor.

"Pase lo que pase, sea Argentina o España, todos confiamos en que sea España, bajarán a la Fuente de las Tortugas", asegura este viernes el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, durante la presentación del operativo.

El consistorio desplegará un dispositivo con Policía Local, Bomberos y ambulancias y está acondicionando la zona para que "todas las personas que quieran ir allí estén de forma tranquila y responsable celebrando el título". "Somos conscientes de que gane quien gane estará llena. Se ha preparado la fuente para celebrar el triunfo, esperemos que de España", añade.

Son Fusteret, 20.000 personas que seguirán a España

El Ayuntamiento repetirá además la fórmula utilizada en las semifinales con una fan zone para la afición española en Son Fusteret, donde el plan de protección fija un aforo máximo de 20.000 personas.

Bonet recordó que durante el partido de semifinales acudieron cerca de 10.000 aficionados a un recinto inicialmente preparado para entre 6.000 y 7.000 personas, sin que se registraran incidentes. "Los dispositivos siempre se preparan para más gente de la prevista", explicó.

Para la final se reforzarán los efectivos policiales y de bomberos, Protección Civil, el servicio de drones, las pantallas y los puntos de venta de bebida para atender la mayor afluencia de público.

Son Moix, para la afición argentina

Cort también habilitará una fan zone en Son Moix dirigida a la afición argentina.

Bonet justificó la decisión recordando que en Palma residen cerca de 20.000 argentinos empadronados. "Tenemos la obligación de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas las personas que quieran disfrutar del partido y celebrar el fútbol", afirmó.

La zona contará con animación a cargo del periodista argentino El Negro González, además de food trucks y barras durante toda la final. El operativo estará coordinado con la Policía Nacional, que colaborará en las labores de seguridad tanto en Son Fusteret como en Son Moix.