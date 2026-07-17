El Palma Futsal ya tiene casi 3.000 abonados

El Illes Balears Palma Futsal continúa recibiendo el apoyo de su afición. Poco más de una semana después del lanzamiento de la campaña de abonados para la temporada 2026/27, el club ha alcanzado la cifra de 2.970 abonados, un registro que confirma, una vez más, la fidelidad de la masa social verde ante un curso marcado por importantes novedades deportivas.

Con el nuevo formato de competición como principal atractivo, la respuesta de los aficionados mantiene un ritmo muy positivo y sitúa ya al club a las puertas de los 3.000 abonados cuando todavía no ha comenzado el periodo de nuevas altas.

Precisamente, este sábado se abrirá el plazo para que nuevos aficionados puedan abonarse de forma online, mientras que las altas presenciales podrán tramitarse en las oficinas del club desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de julio, en horario de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

La afición de Son Moix durante la temporada. / Palma Futsal

El objetivo del club vuelve a ser alcanzar el récord histórico de 3.400 abonados conseguido la pasada temporada, una cifra que la entidad mantiene como límite al disponer el Palau Municipal d’Esports Son Moix de un aforo inferior a las 4.000 localidades y tener que reservar un porcentaje de asientos para compromisos institucionales, patrocinadores y la venta de entradas de cada partido.

El abono de la temporada 2026/27 incluye los encuentros del Torneo de Apertura, el Torneo de Clausura y los posibles playoffs por el Supercampeón, siempre que el Illes Balears Palma Futsal logre la clasificación para dicha fase.

Con la campaña avanzando a buen ritmo y el inicio de las nuevas altas a la vuelta de la esquina, el club confía en seguir incrementando el número de abonados durante las próximas semanas y volver a presentar una de las mejores asistencias del fútbol sala nacional en Son Moix.