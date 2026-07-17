El mensaje de Argentinos en Mallorca antes de la final contra España: “Respeto: la convivencia dura mucho más”

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se vivirá con especial intensidad este domingo en Mallorca. A pocas horas de uno de los partidos más esperados del año, la asociación Argentinos en Mallorca ha difundido un mensaje dirigido a la comunidad argentina para pedir respeto, evitar provocaciones y disfrutar del fútbol sin poner en riesgo la convivencia.

España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio, a partir de las 21.00 horas en Mallorca, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. La selección española regresa a una final mundialista por primera vez desde el título conquistado en Sudáfrica en 2010, mientras que Argentina defenderá la corona lograda en Catar 2022.

El encuentro enfrentará, por tanto, a las dos últimas campeonas del mundo y despertará una enorme expectación entre los aficionados españoles y la numerosa comunidad argentina residente en Mallorca.

«Un llamado al respeto»

En este contexto, Argentinos en Mallorca ha publicado en sus redes sociales un comunicado titulado «Un llamado al respeto antes de la final entre Argentina y España».

La entidad recuerda que miles de argentinos eligieron España para desarrollar sus vidas y que muchos de ellos encontraron en este país trabajo, amistades, proyectos y un lugar en el que formar sus familias.

«Muchos llegamos buscando una oportunidad y encontramos mucho más: trabajo, amigos, proyectos y una sociedad que, en su gran mayoría, nos recibió con los brazos abiertos», señala el texto.

La asociación reconoce que el fútbol despierta emociones difíciles de comparar con las de otros acontecimientos, pero advierte de que esa pasión nunca debería traducirse en insultos, provocaciones o enfrentamientos.

Una petición para evitar provocaciones durante el partido

El colectivo pide expresamente a los aficionados que no sigan a quienes intenten generar conflictos durante la final. Ante un insulto o una provocación, recomiendan no responder de la misma manera ni alimentar posibles enfrentamientos.

«La mejor forma de defender nuestros colores es demostrar que sabemos disfrutar del fútbol con respeto», sostiene Argentinos en Mallorca.

El mensaje se dirige especialmente a quienes celebren el partido en bares, plazas, domicilios particulares o puntos de encuentro de la comunidad argentina en la isla. En caso de victoria de la Albiceleste, la asociación pide festejar «con alegría y con respeto», sin burlarse ni provocar a los seguidores de España.

También reclama deportividad si el resultado es favorable a la selección española: «Si España gana, felicitemos a nuestros amigos españoles. Reconocer el mérito del rival también forma parte del deporte».

«La convivencia dura mucho más»

Una de las frases centrales del comunicado resume el espíritu de la iniciativa: «El fútbol dura noventa minutos. La convivencia dura mucho más».

Argentinos en Mallorca recuerda que el comportamiento de cada aficionado también influye en la imagen del conjunto de la comunidad argentina que vive en España. Por ello, anima a apoyar a la selección con intensidad, pero sin traspasar los límites del respeto.

«Cada uno de nosotros representa, de alguna manera, a la comunidad argentina que vive en España. La imagen que dejemos este domingo será también la imagen de todos los argentinos que hicieron de este país su hogar», añade la publicación.

Mallorca se prepara para la final

Palma vivirá la final del Mundial con dos grandes espacios diferenciados para las aficiones. Son Fusteret será el principal punto de encuentro de los seguidores de España, con un aforo ampliado hasta las 20.000 personas y tres pantallas gigantes. El recinto abrirá a las 18.00 horas y el acceso será gratuito.

La afición argentina, por su parte, podrá reunirse en el aparcamiento de Son Moix, donde habrá otra pantalla gigante, música, bebidas y ‘food trucks’. Esta segunda ‘fan zone’ se ha organizado en colaboración con el Consulado de Argentina en Baleares y la Embajada argentina en España.

La final también podrá seguirse en otros puntos de Palma, como la ‘fan zone’ de Porto Pi y una proyección especial en Ocimax. A estas propuestas se sumarán numerosos bares y locales de ocio que preparan una noche especial para un encuentro que comenzará a las 21.00 horas.

Las pantallas gigantes se extenderán igualmente a decenas de municipios de Mallorca.

La plaza de Joan Carles I (de las Tortugues) de Palma también se ha preparado para acoger las celebraciones tras el partido.

El partido tendrá, además, una conexión especial con Mallorca a través del seleccionador argentino, Lionel Scaloni. El técnico de la Albiceleste vistió la camiseta del Real Mallorca entre 2008 y 2009, conoció en la isla a su esposa mallorquina y fijó su residencia en la isla.