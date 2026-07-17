Balonmano
El Handbol Mallorca arranca la temporada a domicilio ante el Balonmano Elda
El derbi mallorquín entre el club del Pont d’Inca y el Handbol Secar de la Real se celebrará en la cuarta jornada del campeonato
Adrià Morata
El Club Handbol Mallorca abrirá la temporada 2026-2027 de Primera Nacional visitando al Balonmano Elda, tras conocerse este jueves el sorteo del calendario realizado por la Real Federación Española de Balonmano. El derbi ante el Handbol Secar de la Real se llevará a cabo en la cuarta jornada del campeonato.
El club mallorquín ha quedado encuadrado en el Grupo E, donde competirá con nueve equipos de la Comunidad Valenciana: Handbol Sant Joan, Balonmano Elche, Balonmano Elda, Handbol Petrer, Balonmano Algemesí, Mislata, Balonmano Marni, Puerto de Sagunto "B" y Balonmano Torrevieja, dos representantes de la Región de Murcia: UCAM Balonmano Murcia y Balonmano Águilas, el Balonmano Villafranca de los Caballeros (Toledo), los madrileños Balonmano Móstoles y Balonmano Leganés, además del Handbol Secar de la Real, segundo representante de la isla en la categoría.
Por su parte, el Handbol Secar de la Real debutará como local frente a Balonmano Águilas en el Pabellón David Muntaner de Palma.
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