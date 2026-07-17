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El Atlético Baleares se presentará ante su afición frente al Porreres

El conjunto blanquiazul se medirá a los de Jaume Mut en el Estadi Balear el 30 de agosto

La plantilla del CD Atlético Baleares entrenando.

La plantilla del CD Atlético Baleares entrenando. / CD Atlético Baleares

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Adrià Morata

Palma

El Atlético Baleares ya conoce a su rival para una de las citas señaladas de cada verano. La UE Porreres será el equipo invitado a una nueva edición del Trofeu Nicolás Brondo, que se disputará el domingo 30 de agosto a las 19:30 horas

El encuentro pondrá el punto final a la preparación del conjunto palmesano antes de arrancar la competición oficial, con el debut liguero a domicilio frente al Yeclano Deportivo el 6 de septiembre

La jornada servirá también para que la afición del conozca de primera mano a la plantilla que defenderá la camiseta blanquiazul durante la temporada 2026/27. El equipo será presentado oficialmente en el Estadi Balear con motivo del tradicional torneo de verano del club, que se celebra desde 1966.

Enfrente estará una UE Porreres conocida por los blanquiazules tras coincidir ambos equipos la pasada campaña en Segunda Federación. La cita tendrá además un significado especial para Óscar Troya, que vivirá su primer Trofeu Nicolás Brondo al frente del banquillo del CD Atlético Baleares.

Noticias relacionadas y más

El Atlético Baleares, que ya empezó sus entrenamientos este pasado jueves con el ambicioso objetivo de conseguir el ascenso, se medirá el sábado 25 de julio, al Mallorca B de Pep Lluís Martí a las 10:00 horas, en el Estadi Balear, equipo al que también se enfrentará durante el campeonato tras el ascenso del filial bermellón a Segunda RFEF.

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