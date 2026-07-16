Toni Ballester y Paul Stubert se imponen en el Trofeu Ciutat de Palma II

La tercera de las pruebas programadas en el Velòdrom Son Moix, puso el colofón a la "Lliga de pista The Velodrom - Drag Bycicles", una competición compuesta por siete pruebas, que dió comienzo allá por el mes de enero. Tras sumar todas las puntuaciones se coronaron vencedores Toni Ballester (Open), Paul Stubert (Máster), Alejandro Buzdea (Cadetes), María Rodríguez (Féminas Open) y Mireia Escobar (Cadetes Féminas). En las categorías de deporte escolar, con el patrocinio del Consell de Mallorca, los vencedores fueron María Prats, Biel Mora (Infantiles) y Alberto Alomar (Alevín).

Esta tercera prueba, en Son Moix, tuvo lugar el miércoles 15 de julio organizada por la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.

La jornada dio comienzo a las 19:00 horas y se prolongó hasta las 22:00, momento en el que tuvo lugar la entrega de trofeos. En el acto participaron David Salom, director general d'Esports del Ajuntament de Palma y Antoni Bauzá, presidente de la FCIB.

Las categorías convocadas fueron Open, Júnior y Másters, que compitieron conjuntamente, además de Cadetes, Infantiles, Alevines, Promesas y Principiantes, que también tuvieron su espacio durante la jornada.

En cuanto al programa deportivo, los Alevines disputaron las pruebas de Eliminación y 500m; Infantiles, Cadetes, Féminas, Másters y Open compitieron en Eliminación y Puntuación