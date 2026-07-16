Scaloni, el vecino de Mallorca que desafía a España en la final del Mundial

España y Argentina disputarán el domingo 19 de julio, a las 21.00 horas, la final del Mundial 2026, un partido que tendrá un protagonista muy especial para Mallorca. Al frente de la albiceleste* estará Lionel Scaloni, un habitual de la isla que desde hace años ha hecho de esta su hogar, asegurando que "en Mallorca se vive muy bien, es muy tranquilo y la gente respeta mucho a los demás. Además el clima es muy bueno. Mi esposa, su familia y mis hijos son de aquí".

Vida en la isla

El 25 de enero de 2008 llegó al RCD Mallorca cedido por la Lazio, permaneciendo en el club una temporada y media y disputando 34 partidos oficiales, recordando esta etapa con mucho aprecio. A día de hoy sigue yendo al estadio del club, pero ahora se sitúa en las gradas animando al equipo que, afirma, "le dio la posibilidad de volver a la Liga". Durante este periodo como jugador mallorquinista conoció a Elisa Montero, entonces jugadora de voleibol y quien más tarde se convertiría en su esposa, la cual decidió acompañarle a Roma al concluir su cesión. "Fue muy loco porque me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a la Lazio y la conocí. Yo tenía 31 años y ella, 29", recordó tiempo después en una entrevista.

La pareja comenzó a formar su familia lejos del foco mediático en 2012 con el nacimiento de su primero hijo, Ian, y en 2016 llegó Noah. Para ese entonces, Scaloni ya había fijado su residencia en Calvià, donde encontró la tranquilidad necesaria para comenzar una nueva etapa tras poner fin a su carrera como futbolista en 2015. "En Mallorca se vive muy bien, es muy tranquilo y la gente respeta mucho a los demás", afirmaba.

El mismo año en el que nació su segundo hijo, un miembro del Club Son Caliu le propuso incorporarse como entrenador a las categoría juveniles de la entidad haciéndose cargo del Cadete A mientras obtenía la llicenciaUEFA Pro. En el club aún lo recuerdan como un técnico "intenso, directo y, sobre todo, humilde. Una persona muy humilde". Aquella experiencia en el fútbol base mallorquín marcó el comienzo de una trayectoria como míster que acabaría llevándolo hasta la selección argentina.

El ciclismo

Su relación con Mallorca también está estrechamente relacionada con el ciclismo, una de sus grandes aficiones. En abril de 2019, el seleccionador argentino sufrió un accidente mientras circulaba en bicicleta por Portals cuando un vehículo que realizaba una maniobra marcha atrás no se percató de su presencia y lo derribó en las inmediaciones del colegio Ágora. Tras recibir el alta del hospital Son Espases, por un traumatismo facial de carácter leve a moderado, tranquilizó a sus seguidores con un mensaje en las redes sociales: "muchísimas gracias por los mensajes recibidos. Un par de puntos y a casa. Gracias a todos".

Aquel accidente no le hizo apartarse de la bicicleta y con el paso de los años se ha convertido en uno de los participantes más reconocibles de la Mallorca 312, una de las pruebas cicloturistas más importantes de la isla. En su última participación, en abril de 2026, completó el recorrido de 167 kilómetros en la 14ª posición, con un tiempo de 4h.51:07, siendo este su mejor registro hasta la fecha.

Leo Scaloni posa con los prebenjamines del Esporles. / J.V.

Scaloni prepara a Argentina para una final con historia

Lionel Scaloni asumió el cargo de seleccionador argentino en 2018 y, desde entonces, ha construido una de las etapas más exitosas en la historia de la albiceleste, ganando la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en la final, la Finalissima 2022 frente a Italia, el Mundial de Catar 2022 después de superar a Francia y la Copa América 2024, en la que derrotó a Colombia. Ahora, a sus 48 años, Scaloni ya se encuentra entre los entrenadores más destacados del fútbol argentino y afronta una nueva oportunidad para ampliar su legado. Una victoria en la final permitiría a Argentina conseguir su cuarta Copa del Mundo y al técnico levantar su segundo Mundial consecutivo como seleccionador.

Más allá de la rivalidad que marcará el encuentro del domingo, Scaloni y Luis de la Fuente, entrenador de España, mantienen una relación de respeto que comenzó antes de que ambos coincidieran al frente de sus respectivos equipos nacionales. Se conocieron en la Real Federación Española de Fútbol, donde el actual técnico español fue uno de los profesores del argentino durante el curso para obtener la licencia UEFA Pro. “Luis, además de haber sido mi profesor en el curso de entrenador, es una persona con la que tenía una relación especial porque siempre me gustó su cercanía. Casualmente, ahora nos encontramos en una final. Recuerdo que en Catar, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, tuvimos una charla muy bonita. Hablamos de algunas cosas que creo que le han servido, y no lo digo desde la arrogancia, sino en el buen sentido. Él las ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante y me alegro mucho por él”, afirmó en la conferencia de prensa posterior a la semifinal.

Scaloni se funde en un emotivo abrazo con Messi / Agencias

Ahora, el entrenador que pasea habitualmente por las calles de Mallorca y vive a caballo entre la isla y Buenos Aires se volverá uno de los rivales más exigentes para La Roja. El domingo, durante mínimo 90 minutos, el seleccionador más "mallorquín" de Argentina cambiará la calma de la isla por la máxima presión posible: una final mundialista frente a la selección española asegurando que "todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarle" y deja claro que la relación personal quedará temporalmente al margen, ya que Argentina buscará su cuarta estrella mientras España intentará conquistar su segundo Mundial.