Palma habilita una ‘fan zone’ argentina en Son Moix para la final del Mundial ante España

El Ajuntament de Palma ha organizado para este domingo una pantalla gigante en el aparcamiento de Son Moix para que la afición argentina pueda seguir en directo la final del Mundial de Fútbol 2026.

De este modo, el Consistorio ofrecerá dos espacios diferenciados para disfrutar del encuentro: la ‘fan zone’ de España en Son Fusteret y una nueva ‘fan zone’ de Argentina en Son Moix, en el parking situado detrás de la pista de atletismo, junto al Palau d'Esports.

La habilitación de este espacio para la afición argentina se ha organizado en coordinación con el Consulado de la República Argentina en Baleares y con el apoyo de la Embajada de Argentina en España. Asimismo, ambas fan zones cuentan con la colaboración de la Federación Balear de Fútbol.

En el caso de Son Moix, el acceso será gratuito y las puertas se abrirán a las 18.00 horas. El recinto contará con una pantalla gigante y con animación musical previa a cargo del DJ y speaker ‘El Negro’ González, quien amenizará la espera hasta el comienzo del partido, previsto para las 21.00 horas.

20.000 personas en Son Fusteret

Por otro lado, el Ajuntament volverá a habilitar el recinto de Son Fusteret para que los aficionados puedan seguir la final apoyando a la selección española, tras el éxito de la retransmisión de la semifinal, que reunió a cerca de 9.800 personas.

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Con el objetivo de dar respuesta a la elevada asistencia prevista, el Consistorio ha ampliado el aforo del recinto hasta las 20.000 personas e instalará un total de tres pantallas gigantes —una central y dos laterales— para mejorar la visibilidad del encuentro desde cualquier punto del recinto.