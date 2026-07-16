Mallorca se vuelca con la final del Mundial: estas son las pantallas gigantes para ver el España-Argentina

La fiebre mundialista ya ha llegado a todos los rincones de Mallorca. Este domingo, España y Argentina se disputarán el título en una final que alimenta dos sueños: el de la afición española, que espera volver a levantar la Copa del Mundo 16 años después, y el de los seguidores de la Albiceleste, que confían en que la vigente campeona revalide el título.

El partido comenzará a las 21.00 horas y podrá seguirse en distintos puntos de la isla a través de las pantallas gigantes instaladas para la ocasión.

Son Fusteret volverá a convertirse en el epicentro de la afición en Palma para vivir el esperado encuentro. El recinto abrirá sus puertas a las 18.00 horas con acceso gratuito y contará con una nueva distribución de los espacios, una zona de sombra reubicada y un refuerzo de los servicios de la EMT para facilitar los desplazamientos en transporte público. La espera hasta el inicio del partido estará amenizada por el DJ Jaume Colombás.

La afición argentina también tendrá su espacio para vivir la final del Mundial. El aparcamiento de Son Moix (en el parking situado detrás de la pista de atletismo, junto al Palau d'Esports) acogerá una pantalla gigante organizada por el Ayuntamiento de Palma, con acceso gratuito desde las 18.00 horas.

Asimismo, Porto Pi también volverá a apostar por su 'fan zone', con una pantalla gigante y actividades desde las 18.00 horas, entre ellas animación infantil, talleres, futbolín y música en directo. Otra opción para no perderse el partido son las salas de cine de Ocimax Palma.

La Part Forana también se vuelca con la final

La expectación por el España-Argentina ha llevado a numerosos municipios de Mallorca a instalar pantallas gigantes en plazas y espacios públicos junto a 'fan zones', DJs, conciertos y otras actividades para animar la jornada. Algunos ayuntamientos han llegado incluso a reorganizar la programación de sus fiestas patronales para hacer un hueco a la gran cita.

Alaró

La cita será en la Plaça de la Vila, a partir de las 20.00 horas, con la actuación de DJ Marieta antes del partido.

Alcúdia

El Passeig de la Mare de Déu de la Victòria acogerá la pantalla gigante y, al término del encuentro, actuará 'Val 9'.

Algaida

El Ayuntamiento ha aplazado la muestra de baile de la Escola de Música i Danses de Mallorca para que vecinos y visitantes puedan seguir la final.

Binissalem

La Plaça de l'Església será el punto de encuentro y la jornada concluirá con la actuación de la 'Orquestra Galatzó'.

Bunyola

Los aficionados podrán seguir la final desde la Plaça de Bunyola.

Calvià

La plaza de Son Caliu reunirá a los aficionados para vivir la final.

Campos

Las pistas de tenis de sa Ràpita acogerán una pantalla gigante y una zona de 'food trucks' con motivo de las fiestas.

Consell

La pantalla gigante finalmente se instalará en la Plaça Major, en lugar de Cas Txeco, para dar cabida al elevado número de aficionados que se espera.

Inca

La final podrá verse en la Plaça d'Espanya

Lloseta

La Plaça Espanya será el punto de encuentro para seguir el partido.

Pollença

La Plaça Miquel Capllonch acogerá la retransmisión de la final.

Porreres

El Parc n'Hereveta se convertirá en el punto de encuentro de los aficionados.

Sant Llorenç des Cardassar

Con motivo de las fiestas de Sa Coma, la pantalla gigante se ubicará en la rotonda de las palmeras.

Santanyí

La pantalla gigante se instalará en la Plaça Costa de Cala d'Or.

Santa Eugènia

La Plaça de Santa Eugènia reunirá a vecinos y visitantes para seguir el encuentro a partir de las 20.00 horas.

Santa Margalida

La Plaça Cervantes contará con una 'fan zone' y sesiones de DJ desde las 19.00 horas, antes de la retransmisión del partido.

Sineu

La cita será en la Plaça de l'Església.

Sóller

La Plaça Constitució será el punto de encuentro de la afición de Sóller.