Íñigo Núñez, en su presentación como entrenador del Palmer Basket: “No podemos fijarnos en objetivos clasificatorios, sino en provocar ilusión”

Ilusión y compromiso. Esas son las dos palabras que más se han repetido en la presentación de Íñigo Núñez como nuevo entrenador del Palmer Basket. El técnico vizcaíno aterrizó ayer en Palma y hoy ha sido presentado en las oficinas de Conectabalear, en Manacor.

«Me siento con unas ganas e ilusión terribles de que esto empiece a andar y de devolver con trabajo y compromiso esta oportunidad que supone un paso grandísimo en mi carrera», señalaba el nuevo entrenador del equipo mallorquín. Procedente del Biele ISB de la Segunda FEB, Núñez llega al Palmer con una idea clara de cómo quiere que sea su equipo: «Tenemos que ser un equipo comprometido, colectivo y solidario, con el que la gente, cuando venga, diga: “Me gusta cómo es este equipo”», indica.

A expensas de definir el roster, el entrenador señala que «es difícil poder fijar un modelo de juego», pero sí reconoce que intentarán «jugar el mejor baloncesto posible», ya que es el que les llevará «a ganar partidos».

El Palmer Basket espera vivir una temporada más tranquila que la anterior y, aunque Núñez asume que quieren intentar «ser mejores que el año pasado», no quieren marcarse ninguna meta en especial: «No tenemos que estar poniéndonos techos ni situaciones clasificatorias como objetivos porque es contraproducente y significa no respetar la dureza extrema de Primera FEB», señala el vizcaíno, quien remarca que lo que tienen que hacer es «provocar ilusión a la afición», que a la gente le dé «confianza» el proyecto y que «quiera ir a ver al Palmer».

Vicenç Palmer se ha mostrado muy contento con la incorporación de Íñigo Núñez en el banquillo y destaca que «es un talento joven que se ha ganado el derecho, por valentía, coraje y todo lo que ha hecho en las últimas temporadas, de representar al equipo en Primera FEB este año». El presidente del club halaga su capacidad de liderar proyectos y deposita toda la confianza en él para que el Palmer Basket repita grandes gestas: «Es un entrenador de proyecto que sabe transmitir liderazgo, más allá de ser un buen entrenador. Los buenos entrenadores ganan partidos, pero los buenos líderes ganan proyectos y eso es fundamental», señala Palmer, quien además reconoce que está «convencido» de que harán una «buena plantilla» para afrontar esta temporada.

Octavio Brito, quinta pieza confirmada para el nuevo Palmer Basket

El conjunto turquesa sigue confeccionando su plantilla. Octavio Brito firma por el Palmer Basket y ha sido anunciado en las mismas instalaciones de Conectabalear. El alero estadounidense recala en el equipo mallorquín procedente de los Frayles de Guasave (México), a los que lideró hasta la final de la liga nacional CIBACOPA. El jugador, de 23 años, destaca por su alta capacidad de anotación y por su juego diferencial en el uno contra uno.

El jugador, de 1,95 metros, ha disputado sus dos últimas temporadas en México, donde promedió 16,8 puntos por partido en la fase regular, erigiéndose como uno de los estandartes de su equipo. En las eliminatorias del playoff se consolidó como uno de los talentos más destacados, llevando a su equipo al subcampeonato.

Brito ha destacado en las pistas desde su etapa en el instituto de Lincoln, formando parte en dos ocasiones del equipo All-State. En la universidad también fue reconocido, integrando el All-Little East en la temporada 2022/23 y siendo designado mejor jugador nacional de la NCAA División III en su último año universitario.

Brito se convierte así en la quinta pieza confirmada del Palmer Basket para la temporada 2026/27, tras las renovaciones de Joan Feliu y Ángel Comendador y los fichajes de Emil Stoilov y Kevin Torres.