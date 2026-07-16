El Illes Balears Palma Futsal descubre su primera equipación para la temporada 2026/27

El Illes Balears Palma Futsal ha descubierto este jueves su nueva primera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta que mantiene la esencia del club apostando de nuevo por el verde como color predominante e introduce varias novedades en su diseño de cara al próximo curso.

La principal innovación reside en la incorporación del negro como color para todos los elementos gráficos de la equipación. El escudo del club, los logotipos y el resto de aplicaciones sustituyen el blanco utilizado la pasada temporada, una línea estética que también se trasladará a la espalda, donde el nombre y el dorsal de los jugadores lucirán igualmente en negro.

El diseño mantiene el característico verde del Illes Balears Palma Futsal, enriquecido con un patrón de franjas verticales en un tono ligeramente más claro que aporta textura y profundidad al conjunto. A ambos lados de la camiseta aparecen dos paneles con un diseño de líneas diagonales en morado, un color que también está presente en el cuello y en los remates de las mangas, reforzando la identidad visual de la equipación.

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La nueva camiseta mantiene la presencia de los principales patrocinadores del club, integrados en un diseño limpio y equilibrado que combina continuidad e innovación sin perder la personalidad que ha caracterizado al Illes Balears Palma Futsal en las últimas temporadas.