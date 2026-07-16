La etapa 12 del Tour de Francia, en directo | Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône

El Tour de Francia 2026 sigue adelante en su segunda semana de competición este jueves 16 de julio con la disputa de la duodécima de sus 21 etapas. Por segunda jornada consecutiva, los velocistas volverán a acaparar los focos antes de que la ronda gala se adentre en uno de sus tramos más decisivos de cara a la carrera por la general.

Con inicio en Circuit Nevers Magny-Cours y final en Charlon-sur-Saone, la etapa 12 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 179,1 kilómetros, 1.800 metros de desnivel y tres puertos categorizados. Si bien es cierto que la jornada invita a una fuga temprana, nada parece poder evitar el desenlace al sprint en la que será la última oportunidad para los más rápidos del pelotón en la segunda semana de competición.