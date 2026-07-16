Conectabalear seguirá junto al Palmer Basket: "Estamos aquí desde el primer día"

Conectabalear y el Palmer Basket refuerzan su alianza. Empresa y club firman la renovación de su relación de patrocinio por dos años más en uno de los veranos más importantes para el conjunto turquesa con la entrada de la empresa americana en su estructura. “No contemplo un proyecto Palmer sin la marca Conectabalear”, declaraba Vicenç Palmer, presidente del club, en el acto de renovación celebrado este jueves en las oficinas de Conectabalear, en Manacor.

Sin duda, el camino del Palmer Basket está directamente relacionado con Conectabalear, quien el mismo Palmer reconoce que arrancaron con ellos “desde el inicio” y que “siempre han tenido palabras de aliento”. Además, el presidente ha reconocido que “tener un patrocinador principal que está detrás y te garantiza dos años te da empaque en el proyecto y te ayuda a hacer un equipo lo más competitivo posible”. Asimismo, Vicenç Palmer también ha señalado que ambas instituciones comparten el “incorformismo” y que, además, son “soñadores”.

Por su parte, Joan Miquel Durán, CEO de Conectabalear, se ha mostrado “muy contento de seguir con el Palmer”, afirmando que están con ellos “desde el primer día” y que esto les “llena de orgullo y lo hace aún más especial”. Durán ha querido destacar la gran labor del club y ha señalado que “las estadísticas dicen que será una temporada para disfrutar”, aunque se agarra a “la ilusión” para “estar, competir y llegar lo más arriba posible”.

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El CEO de Conectabalear ha puesto énfasis en la importancia de “apoyar al club” y de “seguir haciendo camino juntos” para que todos los aficionados “se sientan el Palmer como suyo”.