Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Movimiento antiturismoEclipse en MallorcaConcejal de ValldemossaPateras en MallorcaPantallas gigantes Mundial en MallorcaOposiciones sin catalán
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda RFEF

El Atlético Baleares de Óscar Troya echa a rodar

El conjunto blanquiazul comienza la pretemporada bajo las órdenes de un nuevo cuerpo técnico y con una plantilla reestructurada

La plantilla del Atlético Baleares posa al completo en el primer entrenamiento.

La plantilla del Atlético Baleares posa al completo en el primer entrenamiento. / ATB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Atlético Baleares de Óscar Troya se pone ya manos a la obra para afrontar una nueva temporada con el objetivo del ascenso entre ceja y ceja. El equipo blanquiazul ha vuelto este jueves al trabajo en el Estadi Balear. La plantilla, con muchas caras nuevas tras la restructuración que ha sufrido, ha completado la primera sesión del curso 2026/27, dando así el pistoletazo de salida a la pretemporada.

En una jornada marcada por las altas temperaturas, los jugadores se han ejercitado bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico, con Troya el frente, con ejercicios de activación, controles y diferentes trabajos con balón.

Noticias relacionadas y más

El primer test de la pretemporada llegará el sábado 25 de julio, a las 10:00 horas, en el Estadi Balear, donde el conjunto blanquiazul se enfrentará al Mallorca B de Pep Lluís Martí, equipo al que se enfrentará durante el campeonato tras el ascenso del filial bermellón a Segunda RFEF.

TEMAS

  • deportes
  • Atlético Baleares
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents