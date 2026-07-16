El Atlético Baleares de Óscar Troya echa a rodar

El Atlético Baleares de Óscar Troya se pone ya manos a la obra para afrontar una nueva temporada con el objetivo del ascenso entre ceja y ceja. El equipo blanquiazul ha vuelto este jueves al trabajo en el Estadi Balear. La plantilla, con muchas caras nuevas tras la restructuración que ha sufrido, ha completado la primera sesión del curso 2026/27, dando así el pistoletazo de salida a la pretemporada.

En una jornada marcada por las altas temperaturas, los jugadores se han ejercitado bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico, con Troya el frente, con ejercicios de activación, controles y diferentes trabajos con balón.

El primer test de la pretemporada llegará el sábado 25 de julio, a las 10:00 horas, en el Estadi Balear, donde el conjunto blanquiazul se enfrentará al Mallorca B de Pep Lluís Martí, equipo al que se enfrentará durante el campeonato tras el ascenso del filial bermellón a Segunda RFEF.