Más de 250 triatletas participarán en el Acuatlón Ciutat de Palma-El Corte Inglés

La playa de Ca'n Pere Antoni y la plaça del Portitxol acogerán este domingo, 19 de julio, una nueva edición del acuatlón Ciutat de Palma-El Corte Inglés, con la participación de más de 250 triatletas de diferentes edades y categorías, una prueba ya clásica del calendario balear.

El evento, organizado por la Federación Balear de Triatlón (FETRIB) con la colaboración del Ajuntament de Palma, ha sido presentado este jueves en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Avenidas. En el acto han estado presentes el director general d'Esports de Cort, David Salom, la coordinadora de la FETRIB, Paula Caballero, y el director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Balears, Antonio Sánchez.

La jornada arrancará a las 9:00 horas en la plaça del Portitxol, con el acuatlón estándar para las categorías absolutas, tanto masculinas como femeninas. La prueba se compone de un primer segmento de carrera a pie de 2,5 kilómetros, seguido de 1.000 metros de natación en la playa de Ca'n Pere Antoni, y un segundo tramo de carrera de otros 2,5 kilómetros hasta la meta.

A las 10:30 horas tendrá lugar el acuatlón sprint, reservado para cadetes e infantiles, que recorrerán una distancia adaptada: 1.250 metros corriendo, 500 metros nadando y otros 1.250 metros finales a pie. A las 11:00 horas, comenzará la entrega de premios en las diferentes categorías.