Osvaldas Matulionis renueva una temporada por el Fibwi Mallorca

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma seguirá contando con los puntos, el talento y carisma de Osvaldas Matulionis.

De este modo, se convierte en uno de los cuatro jugadores renovados de cara al nuevo curso, llamados a conformar una plantilla que ha ido tomando forma con el objetivo de consolidarse en una Primera FEB que continúa elevando su nivel de exigencia, tal y como ya quedó patente la pasada campaña.

Matulionis llegaba el año pasado al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma tras una extensa carrera en la Primera FEB para convertirse en un jugador fundamental para el equipo tanto por su experiencia como por su peso en el vestuario.

El alero lituano volverá a compartir vestuario con Jaume Lobo y Djordje Simeunovic, dos de los fichajes de este curso, con quienes ya coincidió en el Força Lleida en la 2023-24.

“En la memoria de la afición de Son Moix permanecen actuaciones como la protagonizada en la victoria frente al Movistar Estudiantes, la primera del club ante el conjunto madrileño; su inagotable trabajo durante toda la temporada; o el decisivo derbi frente al Palmer Basket Mallorca Palma en la última jornada del campeonato. Aquel día, tres triples consecutivos de Matulionis marcaron el camino hacia un triunfo que certificó la permanencia del equipo en Primera FEB”, explica el club que preside Guillem Boscana en una nota.