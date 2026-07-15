Mallorca vibra con el Argentina-Inglaterra

Mallorca se tiñó este martes de rojo para animar a la selección española, que se impuso con autoridad a Francia (2-0) y volvió a meterse en una final del Mundial dieciséis años después. Este miércoles es el turno del Argentina-Inglaterra, que desde las 21 horas están buscando la victoria para convertirse en el rival de los de Luis de la Fuente el próximo domingo en Nueva York.

Cientos de seguidores de ambas selecciones vibran en un emocionante choque que enfrenta a dos de las grandes favoritas al título. Mientras que la mayoría de los aficionados ingleses se han concentradoen la zona de Magaluf (Calvià), los argentinos, cuya colonia en la isla es muy numerosa, se han dejado ver por numerosos rincones de la isla. Son mayoría y han estado presentes durante toda la jornada, luciendo los colores de la albiceleste. Bares, restaurantes y casas: cualquier lugar es bueno para apoyar en la distancia a su selección, vigente campeona del mundo.

Aficionados ingleses se han concentrado en la zona de Magaluf (Calvià) para disfrutar del encuentro Argentina-Inglaterra. /

Uno de los puntos que se ha convertido en epicentro de los aficionados argentinos para vivir el partido junto a sus compatriotas es la discoteca Lunita, en Can Pastilla, donde desde el inicio del torneo han seguido de cerca el camino de su selección y que esta noche no es la excepción.