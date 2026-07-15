Las jugadoras del Algaida Vòlei Club, campeonas de España Sub17 de vóley playa

Las jugadoras cadetes del Algaida Vòlei Club se han proclamado este miércoles campeonas de España en el Campeonato Sub-17 de Vóley Playa que ha tenido lugar en Dumbría (Galicia).

El equipo, integrado por jóvenes de entre 15 y 16 años, será recibido esta tarde en una recepción oficial en el Ayuntamiento de Algaida por la alcaldesa, Margalida Fullana, y el resto de miembros del Consistorio, además de los vecinos y vecinas del municipio. El acto tendrá lugar poco después de que aterricen en Mallorca con el trofeo conquistado procedentes de Galicia.

En este 2026, el mismo equipo se ha clasificado también en tercer lugar en el campeonato de voleibol en pista y ya tenía en su poder el subcampeonato de España Sub-17.

La alcaldesa ha destacado la importancia del valor del deporte entre las niñas y jóvenes y ha recordado el especial interés que ha despertado un deporte como el voleibol en Algaida, que año tras año atrae a más niñas y jóvenes del municipio para practicarlo.

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Jugadoras mallorquinas posan durante el torneo. / CV Algaida

De hecho, el Ayuntamiento, para dar respuesta a este creciente interés, ha construido recientemente una nueva pista de vóley playa en la zona deportiva de Es Figueral de Pina, con una inversión de 47.000 euros.