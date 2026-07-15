Jesús Palmer y Luis Bosch se imponen en el noveno torneo del circuito balear del Campeonato del Mundo de golf amateur by Soft Line

Jesús Palmer y Luis Bosch se proclamaron campeones de la primera categoría tras firmar una tarjeta de 47 puntos. El 9º torneo del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur (WAGC by Soft Line) tuvo lugar en Golf de Andratx el pasado sábado, con la participación de 33 parejas, un total de 66 jugadores.

Algunos de los ganadores posan con sus premios. / Soft Line

En segunda categoría, la victoria fue para Emigdio Simon de la Fuente y Manuel de Castro, con una tarjeta final de 43 puntos.

La prueba se jugó bajo la modalidad Parejas Scramble, dividida en dos categorías. Las parejas vencedoras lograron la clasificación para la Final Balear, que tendrá lugar el próximo 8 de agosto en Golf de Andratx.

En cuanto a los premios especiales, Volker Graefe se llevó el galardón a la bola más cercana en categoría masculina, mientras que Morayma Schad fue la vencedora en categoría femenina.

Durante la entrega de premios también se reconoció la fidelidad de varios participantes del circuito con los Premios de Regularidad, que recayeron en Juan Albis, Claus Peter, Antonia Busquets, Aina Cerdá, Juana Martínez y Conchita Pérez.

Además de los trofeos, las parejas campeonas obtuvieron su clasificación para la Final Balear, donde competirán por una plaza en la Final Nacional y, posteriormente, por la posibilidad de representar a Baleares en la Final Mundial que se celebrará en Malasia.

La jornada concluyó con la tradicional ceremonia de entrega de premios y un sorteo de regalos tras la comida celebrada en el restaurante del hoyo 9.