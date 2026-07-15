El III Ciutat de Palma de Piragüismo incorpora la canoa a su formato de competición

El III Ciutat de Palma de Piragüismo ya ha puesto en marcha la cuenta atrás. La competición organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP) regresará el próximo 19 de septiembre al Parc de la Mar con la incorporación de la modalidad de C1 (canoa) como gran novedad. Las dos ediciones anteriores, que fueron exclusivas para categorías de kayak, tuvieron lugar coincidiendo con el Día de la Hispanidad, en octubre, pero unas reformas programadas por el Ayuntamiento de Palma en el Parc de la Mar han obligado a la organización a adelantar casi un mes la cita de este año.

Las inscripciones ya están abiertas para las categorías Open, que volverán a ofrecer a los piragüistas la oportunidad de medirse con algunas de las mayores figuras mundiales de esta disciplina. Los mejores clasificados accederán a la competición élite, integrada por deportistas invitados de primer nivel internacional, entre ellos campeones olímpicos, mundiales y europeos.

“La incorporación del C1 completa la presencia de todas las categorías del piragüismo en pista tradicional dentro del formato del Ciutat de Palma”, explica Carlos Borrás, coordinador del evento y entrenador del RCNP. “Queremos que la prueba siga creciendo y ofreciendo nuevos retos a los mejores deportistas del mundo, manteniendo una competición diferente y muy atractiva para el espectador”.

El formato continuará siendo uno de los grandes elementos diferenciadores del evento. Los participantes competirán en un circuito de sprint especialmente diseñado para el Parc de la Mar, con salida y llegada en el mismo punto y una ciaboga que convierte cada manga en una prueba de gran intensidad táctica y espectacularidad.

La competición por equipos también evoluciona para adaptarse a la llegada de la canoa. Cada formación estará integrada por dos kayakistas masculinos, dos kayakistas femeninas, un canoísta y una canoísta, combinando deportistas Élite e integrantes procedentes de las categorías Open, que tendrán así la oportunidad de compartir equipo con algunos de los mejores especialistas del panorama internacional.

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El programa mantendrá además algunas de las pruebas que más interés despertaron en anteriores ediciones, como el relevo mixto y la popular competición por parejas entre deportistas olímpicos y jóvenes promesas, una iniciativa que acerca la élite a las nuevas generaciones de piragüistas.