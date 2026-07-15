El difícil camino de Azulmarino en Liga Endesa Femenina: primera parada contra las campeonas de liga y copa

El calendario de la Liga Femenina Endesa ha sido publicado este miércoles y se ha dado a conocer el camino que seguirá Azulmarino durante las 30 jornadas de liga regular. El conjunto balear dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026/27 el próximo 3 de octubre, recibiendo en casa al vigente campeón, el Valencia Basket.

En las primeras cinco jornadas el equipo se enfrentará ante Valencia Basket, Spar Girona, Cadí la Seu, Mirai Euskotren y Hozono Global Jairis; tres de ellos habituales en la lucha por el título de Liga y de la Copa de la Reina. En la jornada 10, se repetirá el duelo que hizo saltar chispas el curso pasado en la Liga Femenina Challenge. Azulmarino viajará hasta Vigo para verse las caras de nuevo con el Celta Femxa Zorka, equipo con el que batalló hasta la penúltima fecha el primer puesto.

La primera vuelta, que marcará si el conjunto logra clasificar a la Copa de la Reina 2027, organizada en marzo de 2027 en Zaragoza, concluirá el próximo 29 de diciembre en casa tras hacer frente al Innova-Tsn Leganés. Sin embargo, no habrá que esperar mucho para volver a ver al equipo en acción, ya que cinco días más tarde, el 3 de enero de 2027, Durán Maquinaria Ensino estará aguardando la visita de la escuadra dirigida por Alberto Antuña a tierras gallegas.

El cierre de la liga regular se dará en Son Moix. Azulmarino pondrá fin a su primer año en la máxima categoría el 21 de abril de 2027 frente a Movistar Estudiantes. La posición final del conjunto determinará si entra en la batalla por coronarse campeón de la Liga Femenina Endesa. Los cuartos de final de los play-offs de Liga Endesa están programados entre el 25 y el 28 de abril, las semifinales entre el 2 y el 5 de mayo y la final al mejor de tres partidos los próximos 9, 12 y 16 de mayo de 2027.

Cabe informar que el calendario de la Liga Femenina Endesa no es definitivo y puede estar sujeto a cambios durante el transcurso del campeonato.

Calendario completo

J1: Azulmarino vs. Valencia Basket: 03 de octubre de 2026

J2: Spar Girona vs. Azulmarino: 09 de octubre de 2026

J3: Azulmarino vs. Cadí la Seu: 11 de octubre de 2026

J4: Mirai Euskotren vs Azulmarino: 17 de octubre de 2026

J5 Azulmarino vs. Hozono Global Jairis: 24 de octubre de 2026

J6: Kutxabank vs Azulmarino: 31 de octubre de 2026

J7 Azulmarino vs. Impulso 360 Estepona: 06 de noviembre de 2026

J8: Baxi Ferrol vs Azulmarino: 22 de noviembre de 2026

J9: Azulmarino vs. Durán Maquinaria Ensino: 28 de noviembre de 2026

J10: Celta Femxa Zorka vs Azulmarino: 05 de diciembre de 2026

J11: Azulmarino vs. Casademont Zaragoza: 09 de diciembre de 2026

J12: Meins Avenida vs Azulmarino: 13 de diciembre de 2026

J13: Azulmarino vs. Gernika Bizcaia: 19 de diciembre de 2026

J14: Movistar Estudiantes vs Azulmarino: 22 de diciembre de 2026

J15: Azulmarino vs. Innova-Tsn Leganés: 29 de diciembre de 2026

J16: Durán Maquinaria Ensino vs Azulmarino: 03 de enero de 2027

J17: Azulmarino vs. Baxi Ferrol: 09 de enero de 2027

J18: Valencia Basket vs Azulmarino: 16 de enero de 2027

J19: Azulmarino vs. Kutxabank Araski: 23 de enero de 2027

J20: Gernika Bizkaia vs Azulmarino: 30 de enero de 2027

J21: Azulmarino vs. Celta Femxa Zorka: 05 de febrero de 2027

J22: Innova-Tsn Leganés vs Azulmarino: 21 de febrero de 2027

J23: Azulmarino vs. Meins Avenida: 27 de febrero de 2027

J24: Impulso 360 Estepona: 06 de marzo de 2027

J25: Azulmarino vs. Mirai Euskotren: 13 de marzo de 2027

J26: Casademont Zaragoza vs Azulmarino: 17 de marzo de 2027

J27: Hozono Global Jairis vs Azulmarino: 20 de marzo de 2027

J28: Azulmarino vs. Spar Girona: 03 de abril de 2027

J29: Cadí La Seu vs Azulmarino: 11 de abril de 2027

J30: Azulmarino vs. Movistar Estudiantes: 21 de abril de 2027