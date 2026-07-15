El ConectaBalear viajará a Bélgica para la primera eliminatoria de una nueva aventura europea

El ConectaBalear Club Voleibol Manacor ya conoce a su primer rival europeo en los dieciseisavos de final de la CEV Volleyball, reservada a los actuales campeones de Copa de las principales ligas del continente. Después del sorteo llevado a cabo este miércoles en Luxemburgo, la suerte ha encuadrado al conjunto manacorí con el Decospan Volley Menen, uno de los clásicos del vóley belga, después de que los mallorquines cierren su mejor temporada de la historia.

El calendario de la eliminatoria que no comenzará hasta diciembre, queda de la siguiente forma: La ida se disputará en el pabellón Miquel Ángel Nadal de Manacor entre el 8 y el 10 de diciembre; mientras que la vuelta será durante las vacaciones por Reyes en el pabellón Sporthal Vauban de Menen. La fecha aún está por determinar entre el 5 y el 7 de enero de 2027.

Este año será la segunda vez que el ConectaBalear Club Volei Manacor dispute competición europea. La primera fue en noviembre del año 2025 en la CEV Challenge Cup, donde se enfrentaron al Mladost Zagreb croata, en una eliminatoria muy disputada donde el club manacorí pagó la inexperiencia y cayó en un ajustado 2-3. Más tarde, en la vuelta, no pudo con el juego dinámico de los croatas, que volvieron a ganar 3-1.

El camino

Después de disputar la final de la liga belga en el año 2022 y tres finales de Copa consecutivas con la miel en los labios, el pasado 11 de abril de 2026 el Decospan Volley Menen consiguió, por fin, escribir la página más preciosa de la historia de su club, después de derrotar al Maaseik en prácticamente tres horas y cinco sets y llevar a su vitrina la Copa de Bélgica.

Por su lado, el ConectaBalear CV Manacor solventó, el pasado 1 de marzo, una final de Copa complicada contra el CV Melilla por un extraordinario 3-1, delante de unas seis mil personas en el pabellón de La Font de Sant Lluís de Valencia. El conjunto de Alexis González, que contó con una notoria expedición manacorina, ya se había deshecho en semifinales del rival más complicado, el CV Guaguas canario, que, al fin y al cabo, terminaría ganando la Superliga española.