Triplete mallorquín en el día Nacional de Francia

El Día Nacional de Francia también ha tenido protagonismo mallorquín en los hipódromos franceses. Toni Ripoll y Guillermo Horrach han cerrado la jornada matinal de este martes con un total de tres victorias, además de varios resultados destacados.

En el hipódromo de Langon-Libourne, la expedición del equipo de entrenamiento de Toni Ripoll ha conseguido dos triunfos y un cuarto puesto. Las victorias han llegado de la mano de Jango Eleven, con Killian Achard, y Nana de l’Isle, guiada por Florent Guerineau.

Por su parte, Myros de Palma AR ha finalizado en cuarta posición, también con Guerineau, mientras que Kasimodo Dream ha visto frustrado un mejor resultado. El ejemplar había cruzado la meta en tercer lugar, pero una posterior revisión de los comisarios ha provocado su distanciamiento.

La actividad del equipo de Toni Ripoll continuará el jueves en el hipódromo de Enghien, donde competirá con Nayama Berry, guiada por Victor Saussaye, y con Little Cash, propiedad de Xisco Abellán, que será conducido por Florent Guerineau. Este último tomará parte en el Prix de la Goutte d’Or, una prueba con diez participantes en la que partirá entre los principales favoritos sobre la distancia de 2.875 metros.

Con los dos triunfos logrados este martes, los ejemplares entrenados por Toni Ripoll en Francia alcanzan las 20 victorias en 2026. Desde 2011, el preparador acumula ya 347 éxitos.

Guillermo Horrach también ha firmado una victoria en la pista de hierba del hipódromo de Le Touquet, a las riendas de Newton Carterie. El ejemplar se ha mostrado muy sólido al frente del pelotón durante todo el recorrido, que ha dominado de principio a fin en un trazado a mano derecha —al contrario que en los hipódromos de las Islas Baleares—, deteniendo el cronómetro en 1:25,7 sobre 2.600 metros.

En la misma reunión, Guillermo Horrach ha terminado cuarto con la potra de dos años Ohana de L’Etre. Además, el cuatro años Massilio Blond, de la cuadra GHV y guiado por David Bertrand, ha logrado un meritorio tercer puesto en el Prix de Bar-le-Duc. El ejemplar ha dominado la carrera desde la primera curva, aunque ha acabado cediendo la victoria en los últimos metros, completando los 2.700 metros con un tiempo de 1:19,7 tras una excelente puesta a punto.