Un total de 31 embarcaciones ya se han inscrito en la XXXI Regata Illes Balears Clàssics

A falta de un mes para el inicio de la competición, la XXXI Regata Illes Balears cuenta ya con una treintena de embarcaciones inscritas, una cifra que confirma el interés que despierta esta prueba entre armadores y tripulaciones nacionales e internacionales.

La Illes Balears Clàssics celebrará su XXXI edición del 11 al 15 de agosto en las nuevas instalaciones de Club de Mar-Mallorca, consolidándose un año más como una de las grandes citas del calendario internacional de la vela clásica en el Mediterráneo.

Entre las embarcaciones participantes destacan dos auténticos iconos de la vela clásica que este año celebran importantes aniversarios. Tal y como destaca el comodoro del club, Manuel Nadal de Uhler: “Por un lado, Panerai conmemora el 90 aniversario del Eilean, célebre ketch bermudiano diseñado por William Fife III y construido en 1936 por el prestigioso astillero escocés Fife of Fairlie. También será protagonista el Bon Temps, que celebra este año el centenario de su botadura, convirtiéndose en una de las embarcaciones más emblemáticas de esta edición.”

Además del programa deportivo, la organización ha preparado un amplio calendario de actividades sociales y culturales que se celebrará casi en su totalidad en las nuevas instalaciones del club y convertirán Club de Mar-Mallorca en un punto de encuentro para regatistas, aficionados y visitantes.

El programa incluye: exposiciones; conferencias; la presentación del libro Los barcos de D. Juan de Borbón, un marino singular, de Luis Tourón Figueroa; encuentros con figuras destacadas del mundo de la vela; actividades para las tripulaciones; y diversos actos sociales que acompañarán las jornadas de competición.

Una edición más, la Illes Balears Clàssics será puntuable para el Trofeo Clásicos Mare Nostrum – Copa de España de Vela Clásica y para el Circuito CIM (Campeonato Internacional del Mediterráneo), reuniendo en la bahía de Palma algunas de las joyas más representativas del patrimonio náutico.

La regata está organizada por Club de Mar-Mallorca, por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de la Federación Balear de Vela, la Real Asociación Nacional de Cruceros y la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos.

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Con más de tres décadas de historia, la Illes Balears Clàssics continúa consolidando a Palma como uno de los grandes referentes internacionales de la vela clásica, combinando competición de alto nivel, patrimonio marítimo y un completo programa de actividades que convierte la regata en una auténtica celebración de la navegación tradicional.