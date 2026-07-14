Piqueras se divierte con los participantes del Campus de Verano de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal

El Campus de Verano de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal continúa recibiendo la visita de jugadores del primer equipo. Este martes ha sido el turno de Manolo Piqueras, que, aprovechando que pasa parte de sus vacaciones en Mallorca junto a su familia, se ha acercado al Poliesportiu Sant Ferran para compartir una mañana con los participantes del campus.

El cierre del Illes Balears Palma Futsal se convirtió en el protagonista de la tercera semana de actividad, respondiendo a las preguntas de los niños y niñas y acercándoles su experiencia tanto dentro como fuera de la pista. Durante el encuentro, Piqueras repasó su trayectoria deportiva, habló sobre los hábitos que le han permitido llegar al alto rendimiento y explicó cómo vivió la recuperación de la lesión de rodilla de la que regresó hace algunos meses. Además, compartió algunas de sus vivencias desde su llegada al Illes Balears Palma Futsal.

Los participantes pudieron preguntar al jugador todas sus curiosidades en un ambiente cercano y distendido, interesándose por su carrera deportiva, su día a día como jugador profesional y su experiencia en el club. Una actividad que, una semana más, permitió acercar el deporte de élite a los más jóvenes y transmitir valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo diario.

Como es habitual, la visita concluyó con una gran fotografía de familia junto a todos los participantes del campus, poniendo el broche a una jornada muy especial.

El Campus de la Fundació Miquel Jaume afronta ahora sus dos últimas semanas de actividad, que volverán a contar con nuevas visitas especiales de jugadores del primer equipo. Las inscripciones continúan abiertas para todos aquellos niños y niñas que quieran disfrutar de esta experiencia durante el verano.