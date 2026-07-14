Palma y Son Fusteret vibran con España en la semifinal ante Francia

Es la segunda vez en la historia que España disputa una semifinal de un Mundial, un acontecimiento histórico que Palma no ha querido perderse. Miles de personas se han dado cita este martes en Son Fusteret, pese al intenso calor, para seguir en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento el duelo entre la selección española y Francia, dentro de la iniciativa "Palma, con la Roja". Las puertas se han abierto a las 18.00 horas y el recinto, de acceso gratuito, se ha ido llenando rápidamente, con muchos asistentes buscando refugio en las zonas de sombra habilitadas.

La previa ha estado amenizada con música y la actuación de Jaume Colombàs, que ha ejercido de calentamiento para una afición entregada, ilusionada con ver a España clasificarse para la segunda final de un Mundial de su historia, tras la disputada y conquistada en 2010 ante Holanda. Entre los asistentes ha predominado la camiseta blanca, el color elegido por el combinado de Luis de la Fuente para el encuentro de esta noche (21.00 horas, en Dallas).

El principal inconveniente de la jornada ha sido el calor y las dificultades para encontrar aparcamiento. Con el objetivo de aliviar el tráfico, especialmente a la salida del recinto, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitado un servicio especial de metro con 16 circulaciones adicionales.

Desde la estación de Son Fuster Vell partirán ocho trenes entre las 23.15 y las 00.25 horas, con una frecuencia de diez minutos, mientras que desde la Estación Intermodal habrá otras ocho salidas entre las 23.05 y las 00.15 horas, también cada diez minutos. Además, la EMT ha reforzado el servicio con un bus lanzadera de ida y vuelta desde la plaza de España para facilitar los desplazamientos.

Si España logra el pase a la final, la celebración continuará en es Gremi, que ha colgado el cartel de aforo completo para el partido. El recinto ha anunciado "la afterparty oficial junto al DJ Jaume Colombàs, que llegará directamente desde Son Fusteret, donde ejercerá como speaker oficial del encuentro, para poner banda sonora a una noche que puede ser histórica". "Una noche para sufrir, celebrar y vivir el fútbol como se merece", destacan desde su perfil de Instagram.