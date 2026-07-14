El Palma Futsal disputará la Supercopa de España en el Palau Blaugrana

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirma que el Palau Blaugrana ejercerá de sede del torneo los días 5 y 6 de septiembre. El Illes Balears Palma Futsal conocerá a su rival de semifinales en el sorteo oficial que se celebrará el próximo 24 de julio.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desvelado de forma oficial los últimos detalles organizativos del primer título de la temporada. El Palau Blaugrana, con un aforo de 7.000 espectadores, ha sido el escenario elegido para acoger la Supercopa de España 2026/27, que se disputará el fin de semana del 5 y 6 de septiembre.

Con la sede ya confirmada, el siguiente paso en la hoja de ruta del Illes Balears Palma Futsal será el sorteo de emparejamientos, programado para el próximo viernes 24 de julio. Ese día, el conjunto de Antonio Vadillo conocerá cuál de los otros tres clasificados será su rival en las semifinales del torneo.

El conjunto balear certificó su billete para esta Final Four gracias a su tercera posición en la liga regular de la temporada anterior, tras aplicarse de forma secuencial el patrón de asignación de plazas federativo. De esta manera, el Illes Balears Palma Futsal afrontará en la pista catalana la cuarta Supercopa de España de su historia, compartiendo cartel con el Barça (vigente campeón de Liga), el Jaén FS (campeón de la Copa del Rey y de la Copa de España) y ElPozo Murcia (segundo clasificado de la liga regular).